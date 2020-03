Avez-vous les bonnes spécifications?

La présentation des spécifications définitives de la PS5 a clarifié beaucoup de choses pour nous, mais nous a également laissé de nombreux doutes importants. L’un d’eux fait l’objet de Technologie SMT, et c’est que l’on ne sait pas si le processeur Zen 2 de ladite console pourra gérer 8 cœurs et 16 threads comme celui de la Xbox Series X, ou si au contraire il sera limité à 8 cœurs et 8 threads.

Il n’y a pas de fin à la chose. Sony a parlé d’un GPU AMD RDNA 2 avec 36 UC et a mis en évidence une fréquence dynamique de 2,23 GHz, mais il n’a rien dit à quelle vitesse ce noyau graphique pourrait-il fonctionner de manière soutenue dans “le pire scénario possible”. Je m’explique, la vitesse du GPU évoluera en fonction des températures et de la charge CPU, ce qui signifie que dans les jeux qui dépendent fortement du premier, le GPU devra baisser ses fréquences afin de ne pas compromettre la stabilité du système.

C’est un engagement clair et nous amène à douter de sa véritable puissance, et cela complique aussi les choses pour les développeurs, qui ils devront prendre des décisions compliquées lors de la programmation de jeux PS5. Dans l’ensemble, l’optimisation et le SSD hautes performances aideront à atténuer certaines de ces limitations.

Il y a beaucoup de choses à considérer et de nombreuses questions non résolues, bien que les conclusions que nous pouvons tirer des informations dont nous disposons sont assez nous ne pensons pas qu’ils vont changer d’ici au lancement des deux consoles.

La PS5 aura moins de puissance graphique que la Xbox Series X

On peut l’approcher comme on veut, mais la réalité est claire. PS5 aura 36 UC (unités de calcul), ce qui se traduit par 2304 shaders devant 3328 shaders de la Xbox Series X. La différence est écrasante, mais il ne faut pas oublier qu’un GPU est bien plus que des shaders et des fréquences d’horloge.

Le GPU Xbox Series X a accès à mémoire GDDR6 plus rapide (bande passante plus élevée), et aura un plus grand nombre d’unités de texturation. Si AMD maintient la division que nous avons vue dans l’architecture RDNA, le GPU PS5 aura 144 unités de texturation, alors que le noyau graphique de la console Microsoft serait, en théorie, 208 unités de texturation.

Je ne suis pas sûr du nombre d’unités raster des deux coeurs graphiques, mais nous avons deux grandes possibilités. Le premier est que les deux ont 64 unités rasterEt le second est que le GPU PS5 a 64 unités raster et que la Xbox Series X a un chiffre plus élevé (88 ou 92 unités raster, tant que des modifications profondes des moteurs géométriques sont confirmées dans l’architecture RDNA 2).

Nous devons également nous rappeler que le matériel dédié à l’accélération du lancer de rayons peut être profondément lié aux UC activesComme avec l’architecture Turing et les lecteurs SM de NVIDIA. Si cela est confirmé, la Xbox Series X aurait une plus grande puissance de travail avec le lancer de rayons, grâce à ses 52 UC actives par rapport aux 36 UC actives de PS5, et cela, mes amis, n’a pas pu être résolu, même si vous accélérez les fréquences d’horloge ou jeter SSD.

Je maintiens mon opinion, elle ne m’a pas du tout convaincu. Je pense que Sony a fait confiance et ne croyait pas que Microsoft opterait pour une configuration aussi puissante avec la Xbox Series X, peut-être parce qu’elle n’est pas économiquement viable. Cela m’a fait penser qu’il est possible que Microsoft ait monté ce matériel parce qu’il a accepté le sacrifice de perdre beaucoup d’argent avec chaque console vendue, que Sony n’aurait pas voulu accepter, du moins pas au même niveau que ceux de Redmond.

Maintenant c’est votre tour, qu’avez-vous pensé du matériel PS5? Les commentaires sont les vôtres.