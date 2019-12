Avis eufyCam2: pas de fils, pas d'abonnement

Bien qu'il ne s'agisse certainement pas du premier système de caméra entièrement sans fil, l'eufyCam 2 propose une manière rafraîchissante de gérer les enregistrements, sans avoir besoin d'un abonnement. Ceci, associé à un faible coût d'entrée, en fait l'un des accessoires les plus abordables et les plus complets du marché. J'ai récemment eu la chance de tester un kit de démarrage à deux caméras d'Eufy, et j'ai trouvé que c'était une option fantastique pour ceux sur le marché des caméras, en particulier pour ceux qui apprécient la confidentialité car cela fonctionne avec HomeKit d'Apple.

Les caméras de sécurité sont parmi les accessoires les plus populaires et les plus importants de la maison intelligente moderne. Ces caméras connectées nous informent à tout moment de l'état de nos maisons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si quelque chose ne va pas, les caméras intelligentes nous donnent la possibilité d'examiner et de partager des vidéos instantanément, aidant à identifier les coupables, ou cet animal embêtant qui continue de déchirer le jardin.

Conclusion: L'eufyCam 2 est une option abordable et entièrement sans fil qui regorge de fonctionnalités. L'excellente autonomie de la batterie, la résistance aux intempéries, la résolution vidéo 1080p, l'audio bidirectionnel, et plus encore en font un modèle qui ne nécessite pas d'abonnement mensuel.

Confort sans fil eufyCam 2: Les fonctionnalités

La plus grande caractéristique de l'eufyCam 2 est peut-être la durée de vie de sa batterie, qui peut durer jusqu'à une année entière avec une seule charge. De toute évidence, l'utilisation réelle peut faire varier la durée de vie de la batterie, mais eufy déclare qu'ils peuvent atteindre 365 jours de fonctionnement avec 10 événements de mouvement par jour, avec des enregistrements de 30 secondes à chaque fois. Les piles ne sont pas amovibles et pour les recharger, vous devez brancher un câble micro-USB à l'arrière de l'appareil photo. La longévité de la batterie peut également varier, mais eufy dit que les utilisateurs devraient s'attendre à jusqu'à 300 cycles de batterie complets (0 à 100%), ce qui lui donnerait environ 5 ans de durée de vie attendue.

Le système de caméra comprend une unité Homebase, qui se connecte directement au routeur de votre maison. Le Homebase est livré dans votre forme rectangulaire blanche non descriptive standard, avec un petit voyant d'état à l'avant. À l'arrière se trouve le port du connecteur d'alimentation du baril, à côté d'un port Ethernet et d'un petit bouton de synchronisation pour coupler les caméras. Le Homebase dispose également d'un haut-parleur interne qui annonce quand il est prêt à démarrer le processus de configuration et quand il est prêt à ajouter des caméras.

Comme son nom l'indique, l'eufyCam 2 fonctionne sans fil, ce qui permet une véritable flexibilité lorsqu'il s'agit de trouver une position de montage. Le fait d'être totalement sans fil ouvre la porte à des endroits qui seraient impossibles ou difficiles à utiliser avec des caméras traditionnelles, et un indice de résistance aux intempéries IP67 signifie que vous n'avez pas à vous soucier des éléments extérieurs. La caméra dispose d'un cadre tout blanc, avec un devant noir, ce qui la fait se fondre dans l'environnement lorsque vous la regardez de face, et bien qu'elle fonctionne certainement à l'intérieur, la conception ne fait que crier la caméra de sécurité extérieure.

L'installation des eufyCam 2 à l'extérieur de ma maison a été rapide et facile, ne nécessitant que 2 vis. La partie de montage réelle est compacte et les pièces supplémentaires, telles que le bras de réglage et les caméras elles-mêmes, se vissent simplement dedans. Au total, il a fallu environ 5 minutes pour installer une caméra, et aligner les caméras à la vue parfaite était tout aussi facile, avec une simple traction ou poussée dans la direction souhaitée. Au départ, j'avais peur que le poids plus élevé de l'appareil photo ne cause des problèmes pour maintenir l'appareil photo en place, mais je suis heureux de signaler que ce n'est pas du tout le cas, l'appareil photo étant extrêmement robuste, capable de résister à des chocs mineurs.

Bien sûr, la principale caractéristique est l'absence de frais d'abonnement, qui s'étend à tout le monde, ce qui fait de l'achat initial le seul montant que vous devrez payer.

La récupération du flux en direct de la caméra a également été assez rapide, avec l'application eufy Security et l'application Home sur iOS les affichant en une ou deux secondes seulement. J'ai remarqué que la qualité de l'image prenait quelques secondes supplémentaires pour s'éclaircir après le chargement d'une vue en direct, ce qui est similaire à la façon dont les autres caméras regardent la première fois un flux. Une fois la vidéo installée, elle était claire et nette, ce qui permettait de déterminer facilement qui ou quoi était à sa vue. Les vidéos enregistrent dans la même résolution 1080p, et elles sont stockées localement sur Homebase, et non sur un serveur, ce qui est idéal pour la confidentialité.

Parallèlement à l'enregistrement local, j'aime la façon dont les caméras peuvent fonctionner entièrement via HomeKit d'Apple, ce qui rend les choses encore plus privées car il n'y a aucun compte sur lequel quelqu'un pourrait potentiellement deviner son chemin. Pour ceux en dehors de l'écosystème Apple, l'eufyCam 2 fonctionne également avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google, ce qui en fait l'une des options les plus flexibles. Bien sûr, le plus gros avantage est l'absence de frais d'abonnement, qui s'étend à tout le monde, ce qui fait de l'achat initial le seul montant que vous devrez payer. Contrairement aux concurrents, l'absence de frais récurrents ne vous empêche pas de fonctionnalités "intelligentes" telles que les zones de mouvement ou A.I. analyse, ce qui était vraiment agréable à voir.

Défauts de conception

eufyCam 2: Ce que je n'aime pas