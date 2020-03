Avis sur MacBook Air 2020: le clavier magique et l’augmentation des performances en font une mise à niveau incontournable

Après avoir fait ses débuts plus tôt cette semaine, les premières critiques du nouveau MacBook Air 2020 ont été publiées aujourd’hui. Les examinateurs font l’éloge du nouveau clavier magique, des améliorations des performances et plus encore.

Écrivant pour Engadget, Dana Wollman offre des éloges pour le nouveau clavier, même si elle note que c’est un peu bruyant:

Si vous ne pouvez pas le dire, j’adore ce clavier. Je ne reviendrai pas sur mon MacBook Pro de la société, sauf si j’ai besoin d’utiliser le VPN. Sachez simplement que le léger compromis de cette nouvelle expérience de frappe améliorée est qu’elle est un peu bruyante. Ce n’est pas un problème lorsque je travaille seul dans mon appartement, mais si j’étais dans un bureau ou un espace de coworking, je pourrais me sentir un peu gêné.

Wollam note également que le retour à la disposition des touches de flèche en T inversé, est un changement subtil très apprécié du clavier. Vous pouvez lire la critique complète d’Engadget ici.

Jason Snell de SixColors souligne que le nouveau prix d’entrée de gamme de 999 $ pour le MacBook Air est ce qu’Apple aurait dû faire il y a deux ans. L’inclusion d’options de configuration plus puissantes fait également du MacBook Air un choix viable pour tout le monde, explique Snell:

Ce MacBook Air 2020 place enfin la barre au bon endroit: 999 $. Bien que ce prix ne vous procurera qu’un processeur i3 double cœur, il vous offrira 256 Go de stockage, soit le double du stockage de base disponible sur l’ancien Air à 1099 $. (Vous pouvez également passer à 512 Go pour 200 $, 1 To pour 400 $ et 2 To pour 800 $.)

Je souhaite qu’Apple ait atteint ce prix il y a deux ans, mais je suis content qu’il soit arrivé aujourd’hui. 999 $ (et 899 $ pour l’éducation) rendent cette Air beaucoup plus facile à recommander aux acheteurs d’ordinateurs portables Mac soucieux des prix. Heureusement, si vous espériez plus de puissance qu’un i3 double cœur, Apple a également des options pour vous.

Todd Haselton pour CNBC offre des éloges similaires pour le clavier ainsi que pour l’écran Retina, et dit que toute personne utilisant le MacBook Air 2018, ou même la version de l’année dernière, devrait envisager de mettre à niveau le clavier et la nouvelle capacité de stockage de base de 256 Go:

Beaucoup de gens m’ont demandé au cours des derniers mois s’ils devaient «acheter le MacBook Air ou attendre». Et j’ai toujours dit: «Attendez juste.» L’ancien modèle avait désespérément besoin d’un nouveau clavier.

C’est enfin là. Cela signifie que les gens qui ont le MacBook Air 2018, ou même le modèle 2019 avec l’ancien clavier, devraient sérieusement envisager de prendre le nouveau. La bosse du processeur en vaut la peine, puis le nouveau stockage d’entrée de gamme de 256 Go et un clavier sur lesquels vous pouvez réellement taper. Ajoutez les bons haut-parleurs, un écran solide et un design léger, et vous avez le package complet.

Chez TechCrunch, Brian Heater dit qu’il recommande à la plupart des gens de choisir la version à 1099 $ du MacBook Air pour obtenir le processeur i5 plus rapide:

Cependant, même pour les utilisateurs de base, je recommanderais d’ajouter 100 $ au prix du système afin de passer à un i5. C’est la puce que la nôtre est venue. Le système a obtenu respectivement 5244 et 14672 lors des tests simples et multicœurs de Geekbench 4, ce qui présente une nette amélioration par rapport au dernier modèle que nous avons testé, en 2018.

Dans l’ensemble, il est difficile de trouver trop de négatifs dans ces critiques du début de 2020 sur MacBook Air. Heater note que la durée de vie de la batterie n’est peut-être pas à la hauteur des affirmations d’Apple:

La durée de vie de la batterie toute la journée semble être une description assez juste, lorsque vous êtes multitâche; 11 heures est probablement un tronçon. Il convient de noter que cela peut varier considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs. Je n’ai vraiment eu qu’une journée complète avec l’ordinateur portable, donc je vais mettre à jour rétroactivement.

TechRadar a essayé la configuration d’entrée de gamme i3 et a noté que même il est capable de suivre la plupart des tâches:

Nous avons remarqué très peu de ralentissement en termes de basculement entre les tâches – même lors de l’ajout d’un appel vidéo (qui a commencé à marteler la batterie via Chrome, comme c’est le cas sur de nombreux MacBook), les choses se sont bien déroulées, bien qu’avec l’aide des fans nécessaire. pour garder les choses au frais.

YouTuber MKBHD a également passé du temps avec le nouveau MacBook Air, et vous pouvez regarder sa vidéo pratique ci-dessous. Comme d’habitude, MKBHD offre l’un des regards les plus étonnants sur la nouvelle machine.

Les critiques semblent tous d’accord pour dire que c’est le MacBook Air qu’Apple aurait probablement dû sortir en 2018: des performances solides, une configuration de stockage de base généreuse de 256 Go et une conception de clavier à interrupteur à ciseaux fiable. Les performances ne sont pas aussi puissantes que celles du MacBook Pro 16 pouces, mais le MacBook Air démarre également à moins de la moitié du prix.

Avez-vous commandé le nouveau MacBook Air d’Apple? Qu’attendez-vous le plus avec impatience? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: