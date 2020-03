AVM lance le FRITZ! Fon C6, spécifications et prix

La société allemande AVM a confirmé le lancement du FRITZ! Fon C6 en Espagne, un téléphone sans fil qui se présente comme l’une des solutions les plus intéressantes dans sa catégorie, grâce à son design moderne et ergonomique, son excellente qualité sonore et son haut niveau de performance.

L’AVM FRITZ! Fon C6 n’est pas seulement un autre téléphone sans fil, c’est une véritable référence dans l’industrie. Comme nous pouvons le voir sur les images ci-jointes, la société allemande a choisi de garder un design classique, sobre et élégant, un succès car il vous permet de s’intégrer parfaitement dans n’importe quelle maison.

Sur le plan technique, le FRITZ! Fon C6 a un écran couleur vous permettant d’offrir une expérience utilisateur supérieure. Il dispose de son de haute qualité (HD ou “haute définition”), et est prêt à s’intégrer de manière transparente avec différentes applications et appareils domotiques.

AVM FRITZ! Fon C6: un complément idéal à vos appareils FRITZ!

Le FRITZ! Fon C6 offre de nombreuses possibilités intéressantes. Par exemple, est prêt à fonctionner comme une télécommande pour les applications domotiques, telles que les dispositifs de commutation qui se connectent aux prises intelligentes FRITZ! DECT 200 et 210, ou pour contrôler le thermostat intelligent FRITZ! DECT 301.

Son écran couleur lumineux, avec un Densité de 180 pixels par pouceet le clavier illuminé améliorent l’expérience utilisateur et s’intègrent parfaitement avec un menu de navigation simplifié très facile à utiliser, même pour ceux qui n’ont jamais utilisé de téléphone sans fil.

Intéressant, non? Mais ce n’est pas tout. Si nous connectons le FRITZ! Fon C6 à un routeur AVM FRITZ! Box, nous pouvons profiter jusqu’à 5 répondeurs numériques, une liste claire des appels et des répertoires téléphoniques avec jusqu’à 300 entrées. Les appels entrants, les messages sur le répondeur, les e-mails et les mises à jour logicielles apparaissent sur l’écran de FRITZ! Fon et nous pouvons y accéder par simple pression d’un bouton.

Tous les modèles FRITZ! Box avec Station de base DECT Ils sont compatibles avec le FRITZ! Fon C6, que la connexion Internet que nous utilisons soit un câble DSL ou 4G (LTE). FRITZ! Box fournit tous les services et fonctions de données nécessaires. Les réglages et configurations peuvent être effectués de manière simple via l’interface utilisateur de FRITZ! Box.

Voulez-vous en savoir plus? Eh bien jetez un oeil à leur spécifications clés:

Téléphone sans fil ergonomique avec menu de navigation intuitif compatible avec tous les modèles FRITZ! Box avec station de base DECT.

Expérience de téléphone HD, haut-parleur duplex intégral.

Écran couleur de haute qualité (180 PPP), 240 x 320 pixels, 262 000 couleurs.

Prise en charge des services Internet, tels que le courrier électronique, la radio Internet, les flux, les podcasts et les images en direct des caméras Web.

Contrôle des fonctions de FRITZ! Box, telles que l’activation ou la désactivation du réseau sans fil, des applications domotiques ou du mode de lecture du serveur multimédia.

Prise en charge des sonneries et des images d’arrière-plan, qui peuvent être facilement gérées via l’interface FRITZ! Box.

Jusqu’à 16 heures de conversation et jusqu’à 12 jours en veille.

Annuaires avec jusqu’à 300 entrées, annuaire en ligne disponible.

Répondeurs multiples avec commande de menu et télécommande.

La fonction babyphone active un appel vers un numéro prédéfini lorsque le niveau de bruit prédéfini est dépassé.

Capteurs de luminosité et de mouvement pour des performances d’écran économes en énergie.

Protection contre l’écoute via le cryptage DECT de dernière génération.

Prise casque pour les appels mains libres et pour écouter de la musique.

Boutons de contrôle du volume sur le côté du téléphone.

Nouvelles fonctionnalités disponibles grâce à des mises à jour logicielles périodiques faciles.

DECT Eco: déconnexion de la transmission en mode veille.

L’AVM FRITZ! Fon C6 est déjà disponible chez les principaux détaillants espagnols avec un prix moyen de 78 euros.