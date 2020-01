Awesome Games Done Quick 2020 lève plus d’argent pour la charité que jamais auparavant

Awesome Games Done Quick 2020 s’est terminé en triomphe, avec l’événement de charité speedrunning d’une semaine se terminant avec une énorme somme d’argent gagnée pour l’organisme de bienfaisance de cette année, la Prevent Cancer Foundation.

L’événement a permis de recueillir 3 131 475 $ grâce à plus de 54 000 dons individuels, provenant de plus de 80 pays. Il s’agit du montant le plus élevé jamais enregistré par un événement Games Done Quick. Les dons restent ouverts sur le site, si vous souhaitez toujours faire partie des efforts caritatifs de l’événement.

L’événement a duré une semaine, du lundi 6 janvier au dimanche 12 janvier. Il a réuni plus de 2 750 personnes et la fréquentation simultanée de Twitch a culminé à 236 000.

Une archive des faits saillants est disponible sur la chaîne YouTube de l’événement, y compris Grand Theft Auto: San Andreas achevé en un peu plus de quatre heures, Amid Evil en 26:37, The Outer Worlds en 14:21 et A Hat in Time en 42: 33.

Beaucoup de faits saillants manquent encore sur la page grâce à un problème technique, mais ils sont ajoutés au fil du temps. Une liste complète de tous les matchs joués pendant le marathon et les temps réalisés sont disponibles sur leur site Web.

Il s’agissait du dixième anniversaire de l’événement Games Done Quick, l’organisation ayant recueilli plus de 25 millions de dollars pour des œuvres caritatives pendant cette période. Le prochain événement en direct, Summer Games Done Quick 2020, aura lieu du 21 au 28 juin. L’événement 11th Awesome Games Done Quick est déjà envoyé du 3 au 10 janvier 2021.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Cuphead Speedrun tente en direct