AWS AppFlow prend en charge Power Automate de Microsoft Azure

Amazon Web Services (AWS) cherche à simplifier le mouvement des données entre ses serveurs et les applications SaaS avec le lancement d’un nouveau service d’intégration complet.

Amazon AppFlow vise à faciliter le déplacement des données entre les serveurs Web et les applications SaaS telles que Google Analytics, Salesforce, Slack et Zendesk.

Le transfert de données d’une application vers un serveur Web et vice-versa après avoir effectué des analyses est souvent une tâche fastidieuse pour les développeurs, qui préféreraient plutôt pouvoir gérer ce mouvement via des flux – bien qu’AWS ait pris soin de ne pas le positionner comme un moyen d’automatiser les workflows .

La plate-forme cherche à rivaliser avec les goûts de Power Azure de Microsoft Azure, qui permet également aux développeurs de gérer les données en déclenchant des flux autour d’événements ou à des moments prédéfinis ou spécifiquement lors de la réception de demandes.

Contrairement à Automate, Amazon AppFlow se concentre sur le déplacement des données des applications vers d’autres services AWS pour les intégrer à l’analyse.

Lancement d’AppFlow

AWS affirme que les développeurs passent souvent de longues heures à écrire des intégrateurs personnalisés pour transmettre des données entre des applications SaaS et des services AWS afin de les analyser. Cela peut être coûteux et prendre des mois à remplir et en cas de modification des exigences en matière de données, des modifications coûteuses et compliquées sont nécessaires.

«Les entreprises qui n’ont pas le luxe des ressources d’ingénierie pourraient se retrouver à importer et exporter manuellement des données à partir d’applications, ce qui prend du temps, risque de fuir les données et a le potentiel d’introduire une erreur humaine», a déclaré Martin Beeby, défenseur des principes AWS, à TechCrunch. .

Chaque flux catégorisé par un appel à l’application source pour transférer des données vers une destination coûterait 0,001 USD par exécution avec un coût de traitement des données associé qui commence à 0,02 USD par Go.

Pour le moment, il n’y a que 14 sources possibles et quatre destinations qui incluent Amazon Redshift et S3 en plus de Salesforce et Snowflake. Il est juste de s’attendre à ce qu’au fil du temps ces intégrations augmentent, de même que la liste des services pris en charge.

«Nos clients nous disent qu’ils aiment pouvoir stocker, traiter et analyser leurs données dans AWS. Ils utilisent également une variété d’applications SaaS tierces et ils nous disent qu’il peut être difficile de gérer le flux de données entre AWS et ces applications », a ajouté Kurt Kufeld, vice-président, AWS.

«Amazon AppFlow fournit aux clients un moyen intuitif et simple de combiner les données des applications AWS et SaaS sans les déplacer sur Internet public. Avec Amazon AppFlow, nos clients rassemblent et gèrent des pétaoctets, voire des exaoctets, de données réparties sur toutes leurs applications – le tout sans avoir à développer des connecteurs personnalisés ou à gérer l’API sous-jacente et la connectivité réseau. »

Via: TechCrunch