AWS ouvre la première région africaine

AWS a annoncé que sa nouvelle région AWS Africa au Cap, en Afrique du Sud, est désormais ouverte et avec ce lancement, la division cloud computing d’Amazon s’étend désormais sur 73 zones de disponibilité dans 23 régions géographiques du monde.

Les organisations et les agences gouvernementales peuvent désormais exécuter leurs applications et leurs utilisateurs finaux en Afrique avec une latence encore plus faible tout en tirant parti des technologies AWS avancées.

Peter DeSantis, vice-président senior de l’infrastructure mondiale et du support client chez AWS, a expliqué dans un communiqué de presse que l’ouverture de la nouvelle région Afrique AWS fait partie des efforts continus de l’entreprise pour soutenir la croissance de la communauté technologique locale du continent, en déclarant:

«Le cloud transforme positivement les vies et les entreprises à travers l’Afrique et nous sommes honorés de faire partie de cette transformation. Nous avons une longue histoire en Afrique du Sud et nous travaillons pour soutenir la croissance de la communauté technologique locale depuis plus de 15 ans. Pendant ce temps, les constructeurs, les développeurs, les entrepreneurs et les organisations nous ont demandé d’amener une région AWS en Afrique et aujourd’hui nous répondons à ces demandes en ouvrant la région du Cap. Nous sommes impatients de voir la créativité et l’innovation qui résulteront de la création d’organisations africaines dans le cloud. »

AWS Africa Region

La région AWS Africa dispose de trois zones de disponibilité qui sont chacune constituées d’un ou de plusieurs centres de données situés dans des emplacements géographiques séparés et distincts. Il existe également une distance suffisante entre eux pour réduire de manière significative le risque qu’un seul événement affecte la continuité de l’activité, bien qu’ils soient suffisamment proches pour fournir une faible latence pour les applications à haute disponibilité.

Chaque zone de disponibilité possède une alimentation, un refroidissement et une sécurité physique indépendants et ils sont connectés via un réseau redondant à ultra-faible latence. Les clients AWS qui se concentrent sur la haute disponibilité peuvent même concevoir leurs applications pour qu’elles s’exécutent dans plusieurs zones de disponibilité afin d’atteindre une tolérance aux pannes encore plus élevée.

Tout comme les autres régions d’infrastructure AWS dans le monde, les zones de disponibilité dans la région du Cap sont équipées d’une alimentation de secours pour assurer une disponibilité d’alimentation continue et fiable pour maintenir les opérations pendant les pannes électriques et le délestage.

Avec le lancement de la nouvelle région Afrique d’AWS, les clients ayant des exigences en matière de résidence de données et ceux qui cherchent à se conformer à la loi sud-africaine sur la protection des informations personnelles (POPIA) peuvent désormais stocker leurs données dans le pays en sachant qu’ils en détiennent la propriété complète et qu’ils ne sera pas déplacé à moins qu’ils choisissent de le déplacer.