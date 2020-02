AWS: votre guide complet des services et fonctionnalités d’Amazon Web

À l’ère actuelle de l’informatique en nuage, il existe maintenant une multitude de services matures disponibles – offrant sécurité, évolutivité et fiabilité pour de nombreux besoins informatiques d’entreprise. Ce qui était autrefois une entreprise colossale pour construire un centre de données, installer des racks de serveurs et concevoir des baies de stockage a fait place à un marché entier de services qui sont toujours à portée de clic.

Un des leaders de ce marché est Amazon Web Services, qui comprend 175 produits et services dans un vaste catalogue qui fournit le stockage en nuage, la puissance de calcul, le déploiement d’applications, la gestion des comptes d’utilisateurs, l’entreposage de données, les outils de gestion et de contrôle des appareils de l’Internet des objets, et à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser dont une entreprise a besoin.

AWS a vraiment gagné en popularité et en capacité au cours de la dernière décennie. L’une des raisons est qu’AWS est si fiable et sécurisé. Il s’agit d’un étalon-or et utilisé par certaines des marques les plus connues, telles que Netflix, Uber et Airbnb. Ce qui a commencé comme une infrastructure cloud pour la puissance de calcul et le stockage a évolué et évolué rapidement (comme les offres de services elles-mêmes) alors que les entreprises recherchaient de plus en plus de produits pour les aider à faire des affaires.

Un exemple de cela est AWS Snowball, un service très unique qui implique un appareil physique qu’Amazon vous envoie. Les entreprises peuvent décharger les données héritées des systèmes de sauvegarde sur bande ou d’un centre de données complet (en utilisant plusieurs clients Snowball). Une fois la migration terminée, une étiquette électronique change automatiquement afin que vous puissiez renvoyer les appareils. Les données font alors partie d’AWS et de l’infrastructure cloud et de tous les avantages qui en découlent.

AWS est un leader mais n’est pas non plus le seul à fournir des produits et services exemplaires. Microsoft Azure et Google Cloud et les deux principaux concurrents dans l’espace. IBM est également un important fournisseur de cloud. Peut-être qu’une caractéristique distinctive d’AWS est qu’Amazon utilise sa propre infrastructure cloud pour alimenter Amazon.com, le site Web de commerce électronique le plus populaire aujourd’hui.

Une autre caractéristique importante – l’AWS Management Console est un point d’entrée unique pour la plupart des services, dont beaucoup sont compatibles entre eux et fonctionnent conjointement. Même une petite startup peut ouvrir un compte AWS et démarrer avec la console en quelques minutes. Il peut y avoir un simple bouton «s’inscrire ici» pour AWS, mais il ouvre la porte à une multitude de services et de produits pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs.

AWS AMI: Une AWS AMI (Amazon Machine Image) vous permet de déployer des instances dans le cloud. En termes simples, c’est comme la portion d’un serveur local dans un centre de données ou comme une machine virtuelle qui s’exécute dans le cloud. Sans AMI, les avantages du cloud computing ne seraient vraiment pas possibles.

AWS AppSync: AppSync est un service basé sur le cloud qui maintient les applications mobiles et Web à jour, mais uniquement selon les besoins et uniquement à l’échelle dont vous avez besoin pour vos besoins particuliers. Il utilise une structure de coûts conçue pour conserver uniquement les données critiques et laisser les données au repos intactes.

Amazon Athena: Pour les entreprises qui hébergent leurs données dans le cloud à l’aide d’un service comme Amazon S3 (Simple Storage Service), Amazon Athena est une aubaine. Il s’agit d’un service de requête qui vous permet d’exécuter des requêtes SQL dans le cloud, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’exploiter une base de données locale.

Amazon Aurora: Pour ceux qui ont besoin de déployer une base de données relationnelle dans le cloud, il existe une option principale d’Amazon appelée Aurora. Cela signifie que vous pouvez compter sur une base de données hautes performances qui peut répondre aux besoins de vos applications.

Lot AWS: L’un des principaux avantages du cloud est que l’infrastructure peut évoluer en fonction de l’évolution de vos besoins. AWS Batch est un service de traitement par lots pour les projets Big Data. À mesure que vos projets augmentent en taille, l’infrastructure cloud qui le prend en charge peut s’adapter.

CLI AWS: AWS CLI (Command Line Interface) est une application téléchargeable que vous pouvez utiliser pour contrôler les fonctions AWS. Cette ligne de commande présente un nouveau moyen puissant de former des commandes, tout en simplifiant leur exécution par les membres de l’équipe.

AWS CloudFormation: Pour les entreprises qui doivent déployer et gérer des piles et des ressources d’applications, AWS CloudFormation est un moyen de «former le cloud» afin que vous puissiez déployer facilement des applications Web et mobiles. Pour gérer le cloud, vous pouvez utiliser une interface de ligne de commande principale.

AWS CloudFront: Un réseau de distribution de contenu (CDN) est normalement une entreprise difficile à développer et à déployer pour les entreprises. AWS CloudFront est un CDN qui s’exécute dans le cloud et peut évoluer en fonction de l’évolution et de l’évolution de vos besoins de streaming multimédia, de messagerie et de distribution de fichiers.

AWS CodeDeploy: Ce service vous permet de déployer des applications dans un environnement cloud, comme Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda ou votre infrastructure sur site. Cela signifie un déploiement plus rapide et plus efficace pour les entreprises qui souhaitent atteindre un segment de marché plus rapidement.

AWS CodePipeline: Le développement d’applications modernes est une entreprise complexe, mais AWS CodePipeline permet aux entreprises de gérer toutes les étapes impliquées, depuis la construction, les tests et la production. C’est une méthode efficace grâce à un seul point de gestion et de contrôle.

AWS Cognito: Le contrôle du compte utilisateur est facile lorsqu’il fait partie d’une toute nouvelle application. Vous pourriez n’avoir que quelques dizaines d’utilisateurs. AWS Cognito peut vous aider lorsque vous commencez à passer à des centaines, des milliers, voire des millions d’utilisateurs, en aidant à la gestion et à l’authentification.

Amazon Connect: Amazon Connect est le moyen ultime d’améliorer le service client, en particulier pour les petites entreprises. Il utilise le cloud pour économiser de l’espace de stockage, il est pay-as-you-go et efficace et simple à naviguer.

Console AWS: AWS Console est la principale source de contrôle des services que vous utilisez, de mise à l’échelle de votre environnement cloud et même de déploiement de nouveaux services. C’est comme un guichet unique pour les besoins de cloud computing. AWS Console est extrêmement rapide, facile à utiliser et propose même une assistance si l’un de vos services ne fonctionne pas correctement.

Amazon Corretto: Une distribution prête à la production d’OpenJDK, Amazon Corretto vous permet de créer, exécuter et déployer des applications Java dans le cloud. Il est conçu pour rendre ce processus plus efficace et évolutif afin que vous n’ayez pas à réviser votre infrastructure.

Pipeline de données AWS: La transformation des données est un terme qui peut vous faire tourner la tête, surtout si vous êtes en charge de la migration. AWS Data Pipeline rend cela beaucoup plus fluide et efficace, même si vous migrez et déplacez des données dans un environnement complexe.

AWS Direct Connect: AWS Direct Connect est un pont entre l’ancien et le nouveau. Il s’agit d’un service qui connecte les données héritées et non critiques aux magasins de données qui sont activement déployés pour vos applications et votre infrastructure. Les données deviennent disponibles pour les applications en temps réel.

Amazon DynamoDB: Toute base de données sur les jardins fonctionnant sur un serveur ne la coupera pas à l’ère moderne des applications complexes pour le Web et les appareils mobiles. Amazon DynamoDB est une base de données hautes performances qui s’exécute dans le cloud, avec tous les avantages d’échelle et de fiabilité que vous attendez.

AWS EBS: AWS EBS (Elastic Block Store) est un service cloud qui vous permet de stocker des fichiers dans le format de stockage par blocs plus traditionnel qui existe depuis des décennies, ce qui est utile pour les applications héritées, les projets Big Data ou à des fins d’archivage.

Amazon EC2: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) fournit une infrastructure informatique qui s’exécute dans le cloud. Il offre à la fois puissance, flexibilité et performances. Le plus grand avantage d’EC2 est qu’il offre une évolutivité rapide et efficace pour les utilisateurs.

AWS Elastic Beanstalk: Comme son nom l’indique, Elastic Beanstalk fournit un moyen adaptable et flexible de faire évoluer les applications sans l’installation, la gestion et la configuration habituelles de l’infrastructure du serveur. Il est élastique dans le sens où il peut s’adapter et s’adapter aux besoins de votre entreprise.

Amazon EMR: Amazon Elastic MapReduce est un service de déploiement des frameworks nécessaires pour effectuer des analyses Big Data dans le cloud. Il est souvent utilisé pour la recherche génomique, la découverte de médicaments, l’analyse de matériaux utilisés pour de nouveaux produits et d’autres tests qui nécessitent une analyse massive des données.

AWS Fargate: AWS Fargate est le moteur de calcul sans serveur d’Amazon qui facilite plus que jamais la mise à jour ou le développement d’une application sans crainte de violation de données, de sorte que vous soyez constamment en phase avec les nouvelles demandes d’infrastructure.

Colle AWS: Avec AWS Glue, aucune technologie avancée n’est nécessaire pour conserver toutes vos données au même endroit. AWS Glue est la «colle» qui relie différents types de données, les rendant facilement disponibles pour les requêtes.

Amazon Kinesis: Amazon Kinesis fournit des analyses en temps réel des données lorsqu’elles circulent dans votre infrastructure cloud. Le service fournit des fonctions d’analyse et de rapport en temps réel. Le vrai pouvoir de Kinesis est qu’il peut suivre vos applications et évoluer en conséquence.

AWS Lambda: AWS Lambda est un service informatique fourni par Amazon qui traite le code et exploite automatiquement les ressources informatiques selon les besoins. En tant que service cloud, vous n’avez jamais à vous soucier de l’alimentation ou du stockage.

Amazon Lightsail: Amazon Lightsail est un framework qui permet aux développeurs d’exécuter des applications sur des serveurs virtuels dans le cloud. Parce que c’est un environnement sécurisé et un complément à d’autres services Amazon comme Elastic Compute Cloud (ECS2), il a un cas d’utilisation puissant.

Avant-postes AWS: Et si vous pouviez exécuter une réplique des services cloud d’Amazon, mais dans votre propre centre de données? C’est l’idée derrière AWS Outposts, un service qui fournit toutes les fonctionnalités et fonctions des services cloud, mais dans votre infrastructure locale.

Amazon RDS: Amazon RDS aide les entreprises à stocker des bases de données relationnelles dans le cloud. Il peut être utilisé pour l’analyse, les tableaux de bord d’entreprise, les applications Web ou toute application utilisant une base de données relationnelle. Cela offre une flexibilité supplémentaire et une capacité d’adaptation à vos besoins.

Amazon Redshift: Amazon Redshift est un entrepôt de données en ligne qui offre à ses utilisateurs flexibilité, facilité de navigation, sécurité, mises à jour automatiques – et il est tout aussi efficace pour les grandes entreprises que pour les petites.

Amazon S3: Service de stockage d’objets bien connu, Amazon S3 (Simple Storage Service) est un service puissant, évolutif et fiable qui répond aux demandes des applications d’entreprise les plus complexes et des plus grandes entreprises et institutions.

Amazon SES: Amazon SES (Simple Email Service) est le meilleur moyen d’améliorer la messagerie. Il s’agit d’un système de paiement à l’utilisation et il est conçu pour s’intégrer parfaitement à l’infrastructure informatique actuelle utilisée par votre entreprise. Il peut envoyer plusieurs milliers de messages sans souci de sécurité ou de performances.

AWS Snowball: AWS Snowball est un service de transfert de données qui aide les entreprises à effectuer une migration de données plus sécurisée. Les données déplacées ne passeront pas par Internet, la migration est donc plus rapide, plus sûre et plus fiable si vous souhaitez accéder ultérieurement aux informations. Snowball est extrêmement évolutif, permettant aux entreprises de transporter n’importe quelle quantité de données dont elles ont besoin.

Amazon SNS: Les applications modernes communiquent constamment avec les serveurs et entre elles. Même des changements simples comme un nouveau score élevé dans une application de jeu doivent être transmis. Amazon SNS (Simple Notification Service) gère, suit et contrôle ces messages.

Amazon SQS: Amazon SQS (Simple Queue Service) est un service de mise en file d’attente de messages qui s’exécute indépendamment de l’infrastructure réelle que vous utilisez. Il garantit que les messages entre les serveurs et les applications s’exécutent de manière efficace, sécurisée et fiable.

Fonctions d’étape AWS: Step Functions permet aux développeurs de créer des applications qui utilisent plusieurs services transactionnels. Avant les services de cloud computing tels que Step Functions, la liaison à plusieurs sources était beaucoup plus complexe, ce qui posait des problèmes de fiabilité.

Passerelle de stockage AWS: AWS Storage Gateway est une option de stockage hybride pour les entreprises disposant de magasins de données hérités mais qui profitent également du stockage cloud. Le service comble le fossé entre les deux, fournissant une console pour contrôler et gérer les deux magasins de données.

AWS VPC: AWS VPC (Virtual Private Cloud) est, comme son nom l’indique, un cloud virtuel sécurisé qui peut aider à soulager l’esprit des propriétaires d’entreprise qui lancent un nouveau site Web, une application ou un autre service. AWS VPC est une partie distincte du cloud Amazon qui offre beaucoup de flexibilité et d’évolutivité.

AWS WAF: Tous les pare-feu ne fonctionnent pas comme un périphérique matériel dans un centre de données. AWS WAF (Web Application Firewall) est un pare-feu basé sur le cloud que vous utilisez pour protéger les applications et les données dans le cloud. Les entreprises peuvent ajouter ou supprimer des fonctionnalités de sécurité cloud en fonction de leurs besoins.

AWS X-Ray: L’un des produits d’Amazon les plus curieusement nommés, X-Ray ne doit pas être confondu avec le service Amazon Prime Video pour en savoir plus sur les acteurs. Il s’agit d’un service cloud qui suit et gère toute la messagerie qui se produit entre les applications basées sur le cloud.

Liste complète d’Amazon Web Services

Voici une liste de tous les services Web Amazon disponibles à l’heure actuelle. Il est probable qu’Amazon élargira l’offre de produits en 2020, et nous mettrons à jour cette liste en conséquence.

AnalytiqueIntégration d’applicationsAR et VRAWS Cost ManagementBlockchainApplications commercialesCalculerEngagement clientDatabaseOutils de développementEnd User ComputingGame TechInternet des objetsApprentissage automatiqueGestion et gouvernanceServices multimédiasMigration et transfertMobileRéseau et livraison de contenuQuantum TechnologiesRobotics SatelliteSecurity & ComplianceStorage

1. Analytique

Amazon Athena: Interroger les données dans S3 à l’aide de SQL

Amazon CloudSearch: Service de recherche gérée

Service Amazon Elasticsearch: Exécuter et mettre à l’échelle des clusters Elasticsearch

Amazon EMR: Framework Hadoop hébergé

Amazon Kinesis: Travailler avec des données de streaming en temps réel

Amazon Managed Streaming pour Apache Kafka: Service Apache Kafka entièrement géré

Amazon Redshift: Entreposage de données rapide, simple et économique

Amazon QuickSight: Service d’analyse commerciale rapide

AWS Data Exchange: Recherchez, abonnez-vous et utilisez des données tierces dans le cloud

Pipeline de données AWS: Service d’orchestration pour des workflows périodiques pilotés par les données

Colle AWS: Préparer et charger des données

Formation AWS Lake: Créez un lac de données sécurisé en quelques jours

2. Intégration d’applications

3. AR et VR

Amazon Sumerian: Créer et exécuter des applications VR et AR

4. AWS Cost Management

AWS Cost Explorer: Analysez vos coûts et votre utilisation d’AWS

Budgets AWS: Définir des budgets de coût et d’utilisation personnalisés

Rapport sur les coûts et l’utilisation d’AWS: Accédez à des informations complètes sur les coûts et l’utilisation

Rapports d’instances réservés: Plongez plus profondément dans vos instances réservées (RI)

Plans d’épargne: Économisez jusqu’à 72% sur l’utilisation du calcul avec une tarification flexible

5. Blockchain

Amazon Managed Blockchain: Créer et gérer des réseaux blockchain évolutifs

Base de données Amazon Quantum Ledger (QLDB): Base de données de grand livre entièrement gérée

6. Applications commerciales

Alexa pour les entreprises: Renforcez votre organisation avec Alexa

Amazon Chime: Réunions, appels vidéo et chat sans frustration

Amazon WorkDocs: Stockage et partage sécurisés de documents d’entreprise

Amazon WorkMail: Messagerie et calendrier d’entreprise sécurisés et gérés

7. Calcul

Amazon EC2: Serveurs virtuels dans le cloud

Amazon EC2 Auto Scaling: Adapter la capacité de calcul pour répondre à la demande

Registre des conteneurs élastiques Amazon: Stocker et récupérer des images Docker

Service de conteneur élastique Amazon: Exécuter et gérer les conteneurs Docker

Service Amazon Elastic Kubernetes: Exécuter Kubernetes géré sur AWS

Amazon Lightsail: Lancer et gérer des serveurs privés virtuels

Lot AWS: Exécuter des travaux par lots à n’importe quelle échelle

AWS Elastic Beanstalk: Exécuter et gérer des applications Web

AWS Fargate: Exécuter des conteneurs sans gérer les serveurs ou les clusters

AWS Lambda: Exécutez votre code en réponse à des événements

Avant-postes AWS: Exécuter les services AWS sur site

Référentiel d’applications sans serveur AWS: Découvrir, déployer et publier des applications sans serveur

Longueur d’onde AWS: Fournir des applications à latence ultra faible pour les appareils 5G

VMware Cloud sur AWS: Créez un cloud hybride sans matériel personnalisé

8. Engagement client

Amazon Connect: Centre de contact basé sur le cloud

Amazon Pinpoint: Engagement personnalisé des utilisateurs sur tous les canaux

Amazon Simple Email Service (SES): Envoi et réception d’e-mails

Lentilles de contact pour Amazon Connect: L’analytique du centre de contacts optimisée par ML

9. Base de données

Amazon Aurora: Base de données relationnelle gérée hautes performances

Amazon DynamoDB: Base de données NoSQL gérée

Amazon DocumentDB (avec compatibilité MongoDB): Base de données de documents entièrement gérée

Amazon ElastiCache: Système de mise en cache en mémoire

Service Apache Cassandra géré par Amazon: Base de données compatible Cassandra gérée

Amazon Neptune: Service de base de données de graphiques entièrement gérés

Base de données Amazon Quantum Ledger (QLDB): Base de données de grand livre entièrement gérée

Amazon RDS: Service de base de données relationnelle gérée pour MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server et MariaDB

Amazon RDS sur VMware: Automatisez la gestion de la base de données sur site

Amazon Redshift: Entreposage de données rapide, simple et économique

Amazon Timestream: Base de données de séries chronologiques entièrement gérée

Service de migration de base de données AWS: Migrer des bases de données avec un temps d’arrêt minimal

Amazon Corretto: Distribution prête à la production d’OpenJDK

Kit de développement cloud AWS (CDK): Modéliser l’infrastructure cloud à l’aide de code

AWS Cloud9: Écrire, exécuter et déboguer du code sur un IDE cloud

AWS CodeBuild: Générer et tester le code

AWS CodeCommit: Stocker du code dans des référentiels Git privés

AWS CodeDeploy: Automatiser le déploiement de code

AWS CodePipeline: Version de logiciel utilisant la livraison continue

AWS CodeStar: Développer et déployer des applications AWS

Interface de ligne de commande AWS: Outil unifié pour gérer les services AWS

Batterie de périphériques AWS: Testez des applications Android, iOS et Web sur des appareils réels dans le cloud AWS

Outils et SDK AWS: Outils et SDK pour AWS

AWS X-Ray: Analysez et déboguez vos applications

11. Informatique de l’utilisateur final

Amazon AppStream 2.0: Diffuser des applications de bureau en toute sécurité sur un navigateur

Amazon WorkDocs: Stockage et partage sécurisés de documents d’entreprise

Amazon WorkLink: Activer l’accès mobile aux sites Web internes

Amazon WorkSpaces: Service informatique de bureau

12. Game Tech

Amazon GameLift: Hébergement de serveur de jeu dédié simple, rapide et économique

Amazon Lumberyard: Un moteur de jeu 3D multiplateforme gratuit avec source complète, intégré à AWS et Twitch

13. Internet des objets

AWS IoT Core: Connecter des appareils au cloud

Amazon FreeRTOS: Système d’exploitation IoT pour microcontrôleurs

AWS Greengrass: Calcul local, messagerie et synchronisation pour les appareils

AWS IoT 1-Click: Création en un clic d’un déclencheur AWS Lambda

AWS IoT Analytics: Analytics pour les appareils IoT

Bouton AWS IoT: Bouton Dash Dash programmable

AWS IoT Device Defender: Gestion de la sécurité pour les appareils IoT

Gestion des appareils AWS IoT: Embarquer, organiser et gérer à distance les appareils IoT

Événements AWS IoT: Détection et réponse aux événements IoT

AWS IoT SiteWise: Collecteur et interprète de données IoT

Graphique des choses AWS IoT: Connectez facilement des appareils et des services Web

Catalogue d’appareils partenaires AWS: Catalogue organisé de matériel IoT compatible AWS

14. Apprentissage automatique

Amazon SageMaker: Créer, former et déployer des modèles d’apprentissage automatique à grande échelle

Amazon Augmented AI: Mettre en œuvre facilement un examen humain des prévisions de BC

Amazon CodeGuru (préversion): Automatisez les révisions de code et identifiez les lignes de code coûteuses

Amazon Comprehend: Découvrez les idées et les relations dans le texte

Amazon Elastic Inference: Accélération de l’inférence d’apprentissage profond

Prévisions Amazon: Augmentez la précision des prévisions grâce au machine learning

Amazon Fraud Detector (Aperçu): Détectez plus de fraudes en ligne plus rapidement

Amazon Kendra: Réinventer la recherche d’entreprise avec ML

Amazon Lex: Créez des chatbots vocaux et textuels

Amazon Personnaliser: Intégrez des recommandations en temps réel dans vos applications

Amazon Polly: Transformez le texte en discours réaliste

Amazon Rekognition: Analyser l’image et la vidéo

Amazon SageMaker Ground Truth: Créez des jeux de données d’entraînement ML précis

Amazon Textract: Extraire du texte et des données à partir de documents

Amazon Translate: Traduction en langue naturelle et courante

Amazon Transcribe: Reconnaissance automatique de la parole

AMI Deep Learning AWS: Lancez rapidement le Deep Learning sur EC2

Conteneurs AWS Deep Learning: Images Docker pour un apprentissage en profondeur

AWS DeepComposer: Clavier musical compatible ML

AWS DeepLens: Caméra vidéo compatible Deep Learning

AWS DeepRacer: Voiture de course autonome au 1 / 18ème, conduite par ML

Amazon Inferentia: Puce d’inférence d’apprentissage automatique

Apache MXNet sur AWS: Deep Learning évolutif et performant

TensorFlow sur AWS: Bibliothèque Open Source de Machine Intelligence

15. Gestion et gouvernance

Amazon CloudWatch: Surveiller les ressources et les applications

Mise à l’échelle automatique AWS: Faites évoluer plusieurs ressources pour répondre à la demande

AWS Chatbot: ChatOps pour AWS

AWS CloudFormation: Créer et gérer des ressources avec des modèles

AWS CloudTrail: Suivre l’activité des utilisateurs et l’utilisation des API

Interface de ligne de commande AWS: Outil unifié pour gérer les services AWS

AWS Compute Optimizer: Identifier les ressources AWS Compute optimales

AWS Config: Suivre l’inventaire et les modifications des ressources

Tour de contrôle AWS: Configurer et gérer un environnement multi-comptes sécurisé et conforme

Application mobile AWS Console: Accédez aux ressources où que vous soyez

AWS License Manager: Suivre, gérer et contrôler les licences

AWS Management Console: Interface utilisateur basée sur le Web

Services gérés AWS: Gestion des opérations d’infrastructure pour AWS

AWS OpsWorks: Automatiser les opérations avec Chef et Puppet

Organisations AWS: Gouvernance et gestion centralisées sur les comptes AWS

Tableau de bord AWS Personal Health: Vue personnalisée de l’intégrité du service AWS

Catalogue de services AWS: Créer et utiliser des produits standardisés

AWS Systems Manager: Obtenez des informations opérationnelles et passez à l’action

Conseiller de confiance AWS: Optimiser les performances et la sécurité

Outil AWS bien architecturé: Passez en revue et améliorez vos charges de travail

Amazon Elastic Transcoder: Transcodage multimédia évolutif facile à utiliser

Flux vidéo Amazon Kinesis: Traiter et analyser les flux vidéo

AWS Elemental MediaConnect: Transport vidéo en direct fiable et sécurisé

AWS Elemental MediaConvert: Convertir du contenu vidéo basé sur un fichier

AWS Elemental MediaLive: Convertir du contenu vidéo en direct

AWS Elemental MediaPackage: Origine vidéo et emballage

AWS Elemental MediaStore: Stockage multimédia et origine HTTP simple

AWS Elemental MediaTailor: Personnalisation et monétisation vidéo

Appliances et logiciels AWS Elemental: Solutions médias sur site

17. Migration et transfert

AWS Migration Hub: Suivre les migrations à partir d’un seul endroit

Service de découverte d’applications AWS: Découvrez les applications sur site pour rationaliser la migration

Service de migration de base de données AWS: Migrer des bases de données avec un temps d’arrêt minimal

AWS DataSync: Transfert de données en ligne simple et rapide

Service de migration AWS Server: Migrer des serveurs sur site vers AWS

AWS Snow Family: Périphériques physiques pour migrer des données vers et depuis AWS

Transfert AWS pour SFTP: Service SFTP entièrement géré

Migration CloudEndure: Automatisez votre migration de masse vers AWS

18. Mobile

AWS Amplify: Créez et déployez des applications mobiles et Web

Amazon API Gateway: Créer, déployer et gérer des API

Amazon Pinpoint: Engagement personnalisé des utilisateurs sur tous les canaux

AWS AppSync: Optimisez vos applications avec les bonnes données provenant de nombreuses sources, à grande échelle

Batterie de périphériques AWS: Testez des applications Android, iOS et Web sur des appareils réels dans le cloud AWS

19. Mise en réseau et livraison de contenu

Amazon VPC: Ressources cloud isolées

Amazon API Gateway: Créer, déployer et gérer des API

Amazon CloudFront: Réseau mondial de distribution de contenu

Amazon Route 53: Système de noms de domaine évolutif

AWS PrivateLink: Accéder en toute sécurité aux services hébergés sur AWS

AWS App Mesh: Surveiller et contrôler les microservices

Carte cloud AWS: Registre des ressources d’application pour les microservices

AWS Direct Connect: Connexion réseau dédiée à AWS

Accélérateur mondial AWS: Améliorer la disponibilité et les performances des applications

Passerelle AWS Transit: Évoluez facilement le VPC et les connexions de compte

Équilibrage de charge élastique: Répartir le trafic entrant sur plusieurs cibles

20. Technologies quantiques

Amazon Braket: Explorer et expérimenter l’informatique quantique

21. Robotique

AWS RoboMaker: Développer, tester et déployer des applications robotiques

22. Satellite

Station au sol AWS: Station sol entièrement gérée en tant que service

23. Sécurité et conformité

Gestion des identités et des accès AWS: Gérer l’accès utilisateur et les clés de chiffrement

Amazon Cognito: Gestion des identités pour vos applications

Amazon Detective: Enquêter sur les problèmes de sécurité potentiels

Amazon GuardDuty: Service de détection des menaces gérées

Amazon Inspector: Analyser la sécurité des applications

Amazon Macie: Découvrez, classifiez et protégez vos données

Artefact AWS: Accès à la demande aux rapports de conformité AWS

Gestionnaire de certificats AWS: Provisionner, gérer et déployer des certificats SSL / TLS

AWS CloudHSM: Stockage de clés basé sur le matériel pour la conformité réglementaire

Service d’annuaire AWS: Héberger et gérer Active Directory

Gestionnaire de pare-feu AWS: Gestion centrale des règles de pare-feu

Service de gestion des clés AWS: Création gérée et contrôle des clés de chiffrement

AWS Resource Access Manager: Service simple et sécurisé pour partager les ressources AWS

AWS Secrets Manager: Rotation, gestion et récupération de secrets

AWS Security Hub: Centre de sécurité et de conformité unifié

Bouclier AWS: Protection DDoS

Authentification unique AWS: Service d’authentification unique dans le cloud (SSO)

AWS WAF: Filtrer le trafic Web malveillant

24. Stockage

Service de stockage simple Amazon (S3): Stockage évolutif dans le cloud

Amazon Elastic Block Store (EBS): Volumes de stockage de bloc EC2

Amazon Elastic File System (EFS): Système de fichiers entièrement géré pour EC2

Amazon FSx pour Lustre: Système de fichiers hautes performances intégré à S3

Amazon FSx pour Windows File Server: Système de fichiers natif Windows entièrement géré

Amazon S3 Glacier: Stockage d’archives à faible coût dans le cloud

Sauvegarde AWS: Sauvegarde centralisée sur les services AWS

AWS Snow Family: Périphériques physiques pour migrer des données vers et depuis AWS

Passerelle de stockage AWS: Intégration de stockage hybride

Récupération après sinistre CloudEndure: Reprise après sinistre hautement automatisée

Amazon Managed Streaming pour Apache Kafka: Service Apache Kafka entièrement géré

Amazon Redshift: Entreposage de données rapide, simple et économique

Amazon QuickSight: Service d’analyse commerciale rapide

AWS Data Exchange: Recherchez, abonnez-vous et utilisez des données tierces dans le cloud

Pipeline de données AWS: Service d’orchestration pour des workflows périodiques pilotés par les données

Colle AWS: Préparer et charger des données

Formation AWS Lake: Créez un lac de données sécurisé en quelques jours

Fonctions d’étape AWS: Coordonner les applications distribuées

Amazon EventBridge: Bus d’événements sans serveur pour les applications SaaS et les services AWS

Amazon MQ: Broker de messages gérés pour ActiveMQ

Amazon Simple Notification Service (SNS): Pub / Sub, Mobile Push et SMS

Amazon Simple Queue Service (SQS): Files d’attente de messages gérés

Amazon AppSync: Optimisez vos applications avec les bonnes données provenant de nombreuses sources, à grande échelle