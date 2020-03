Axiom Space conclut un accord avec SpaceX pour envoyer des clients à la station spatiale – .

La conception d’un artiste montre l’amarrage du taxi spatial Crew Dragon de SpaceX avec la Station spatiale internationale. (Illustration SpaceX / NASA)

Axiom Space déclare avoir signé un contrat avec SpaceX pour transporter trois passagers payants et un commandant formé par Axiom vers la Station spatiale internationale à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon dès le deuxième semestre de l’année prochaine.

Si Axiom Space, SpaceX et la NASA peuvent respecter le calendrier, cela qualifierait le voyage de 10 jours comme la première mission privée honnête à la bonté à la station spatiale. Les passagers payants se rendent à la station spatiale à bord du vaisseau spatial russe Soyouz depuis 2001, mais ces missions se sont greffées sur des vols réguliers de rotation de l’équipage.

“Ce vol historique marquera un tournant dans la marche vers l’accès universel et routinier à l’espace”, a déclaré Michael Suffredini, PDG d’Axiom, dans un communiqué. «Ce ne sera que la première d’une longue série de missions à bord de l’ISS à être entièrement pilotée et gérée par Axiom Space – une première pour une entité commerciale. L’achat du transport marque un progrès significatif vers cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec SpaceX dans cet effort. »

Le vol profiterait d’un vaisseau Crew Dragon développé comme taxi spatial pour l’utilisation de la NASA.

“Grâce à Axiom et à leur soutien de la NASA, les missions en équipage privé auront un accès sans précédent à la station spatiale, favorisant la commercialisation de l’espace et aidant à ouvrir une nouvelle ère d’exploration humaine”, a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX.

L’année dernière, la NASA a mis en place un arrangement qui permettrait jusqu’à deux missions d’astronautes privés par an.

Axiom souhaite profiter au maximum de ces opportunités. Il a déjà un accord sur la loi spatiale avec la NASA qui permettrait à la société d’envoyer ses clients à la station spatiale, en tant que «missions précurseurs» ouvrant la voie à Axiom pour lancer son propre habitat spatial. Axiom a déclaré que de nouvelles discussions avec la NASA étaient en cours pour établir les accords de suivi nécessaires à ses missions prévues.

Suffredini devrait être bien placé pour naviguer dans ces discussions: il était le directeur de la NASA pour le programme de la station spatiale jusqu’à ce qu’il quitte l’agence spatiale en 2015 et rejoigne Axiom.

Le coût précis de la course n’a pas été mentionné aujourd’hui, mais en 2018, Axiom a déclaré qu’il visait 55 millions de dollars par siège comme prix.

Axiom devrait rembourser à la NASA les services sur la station, allant de la nourriture, de l’eau et de l’électricité à l’utilisation des toilettes orbitales. La NASA a estimé le coût à environ 35 000 $ par nuit, mais il est possible qu’Axiom puisse fournir ses propres provisions et sa logistique pour réduire les frais.

Axiom a déclaré qu’il avait déjà des clients potentiels pour le voyage, mais que l’identité de l’équipage complet serait annoncée ultérieurement.

«Le fait d’être le premier groupe à voler ensemble vers l’ISS sous une bannière commerciale mérite d’être commémoré en tant qu’identité unique et moment de l’histoire, et nous aimerions qu’ils obtiennent tous un« moment au soleil »égal», a déclaré le porte-parole d’Axiom, Beau Holder. . par e-mail.

L’itinéraire du voyage de 10 jours prévoit deux jours de transit et huit jours à bord de la station spatiale. Axiom a déclaré que le voyage organisé couvrira la formation, la planification de la mission, le développement du matériel, le soutien à la vie, le soutien médical, les dispositions de l’équipage, les certifications matérielles et de sécurité, les opérations en orbite et la gestion de la mission.

Axiom Space, basée au Texas, n’est pas la seule entreprise à travailler avec SpaceX pour planifier des voyages spatiaux. Le mois dernier, Space Adventures, basé en Virginie, a déclaré avoir conclu son propre accord avec SpaceX pour que jusqu’à quatre personnes soient lancées sur une orbite de vol libre qui se situerait bien au-dessus de la station spatiale, potentiellement dès la fin de 2021. Ce voyage de Crew Dragon ne N’incluez pas de rendez-vous avec la station elle-même, mais il est probable que la NASA jouerait néanmoins un rôle de soutien.

La société Bigelow Space Operations, basée au Nevada, indique qu’elle travaille également avec SpaceX pour proposer des voyages vers la station spatiale à un coût par siège d’environ 52 millions de dollars. Les frais par nuit de la NASA sont probablement supplémentaires. “Le diable est dans les détails”, a déclaré le fondateur du milliardaire Robert Bigelow lors du dévoilement du plan provisoire l’année dernière.

Cet aphorisme pourrait bien s’appliquer à tous les projets de futurs voyageurs dans l’espace.