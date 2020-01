AzAmazon lance une vente d’incendie sur tablette Fire avec jusqu’à 30 $ de réduction sur Fire 7, Fire HD 8 et Fire HD 10🔥

Les tablettes Android semblent exister dans un état de limbes permanents, car un nombre toujours plus petit de fabricants semble intéressé à les mettre sur le marché. L’écriture est sur le mur depuis un certain temps, mais après que Google a annoncé qu’il ne travaillait plus à développer de nouvelles tablettes basées sur Android l’année dernière, le sort des tablettes Android semble plus sombre que jamais. La seule valeur aberrante dans cette catégorie de produits est la famille de tablettes Fire d’Amazon, qui sont actuellement toutes actualisées jusqu’à 30 $ pour une durée limitée.

Le premier est la tablette Fire 7, la moins chère du lot, qui commence à 35 $ (15 $ de rabais), et elle est équipée d’un écran IPS 1024×600, de 16 Go de stockage extensible SD, d’un processeur Mediatek MT8127 et de 1 Go de RAM. Cependant, les spécifications datées peuvent vous faire chercher ailleurs si vous prévoyez d’utiliser cette tablette pour quelque chose de plus exigeant que de naviguer sur le Web ou de diffuser des vidéos.

Ensuite, nous avons la tablette Fire HD 8, maintenant disponible pour aussi peu que 50 $ (30 $ de rabais), qui comprend un écran IPS 1024×600 de 8 pouces, un processeur Mediatek MT8127 plus puissant et 1,5 Go de RAM. Étant donné que ses spécifications améliorées ne vous coûteront que 15 $ de plus, cette

Enfin, nous arrivons à la tablette Fire HD 10, avec un prix de départ de 100 $ (50 $ fff), la plus grande tablette Fire comprend un écran de 10,1 pouces, 32 Go de stockage interne, un processeur Mediatek MT8173 et 2 Go de RAM.

Si vous préférez votre tablette sans l’encombrement des publicités «Offres spéciales» d’Amazon sur votre écran de verrouillage, préparez-vous à payer une légère prime. Heureusement, ceux qui choisissent de mettre à niveau la tablette de leur choix avec un stockage supplémentaire ou en supprimant ces publicités encombrantes recevront également la remise de 30 $.