Bachelor GOAT à Air Trista Sutter & # 039; s Bachelor & Bachelorette Seasons

Les premières saisons d’émissions de télé-réalité légendaires Le célibataire et The Bachelorette seront présentés dans The Bachelor: The Greatest Seasons – Ever! (ou The Bachelor: GOAT, car il a été affectueusement surnommé par les fans). Vingt-quatre saisons plus tard, The Bachelor est en ondes depuis 18 ans, tandis que The Bachelorette existe depuis 17 ans. La nouvelle série GOAT jette un regard rétrospectif sur les deux séries, offrant une revue de style documentaire des moments les plus mémorables (et divertissants) des émissions.

Pour les fans qui regardent ces histoires d’amour depuis le premier jour, la figure la plus emblématique de la franchise The Bachelor doit être Trista Sutter. Après avoir été finaliste dans la première finale de Bachelor, Sutter a eu son propre spin-off show pour trouver l’amour de sa vie. Elle est l’une des rares bachelorettes à réussir à sortir du spectacle: elle est toujours mariée au gars qui a reçu sa dernière rose, le pompier Ryan Sutter, près de deux décennies après le tournage de la finale.

Selon Parade, GOAT devrait récapituler la saison 1 de Bachelor, qui mettait en vedette Alex Michel et les 25 femmes qui ont concouru pour ses affections. Trista Sutter a évoqué son retour à la franchise dans GOAT via les médias sociaux, en publiant sur ses comptes Twitter et Instagram, @tristasutter, qu’elle attend avec impatience, autant que ses fans:

« Quand on m’a demandé d’être The Bachelorette, j’espérais trouver l’amour, mais je n’aurais jamais imaginé que je trouverais aussi une fraternité. Je suis peut-être assez vieille pour être leur mère mais à part les différences d’âge, nous sommes tous liés par une expérience rare qui a emmené la plupart d’entre nous dans un voyage vers le destin de notre vie … et une partie de ce destin pour moi est la bénédiction d’être la mère de Max et Blakesley. Alors, quand j’ai pu amener ma petite fille à nos retrouvailles l’année dernière pour rencontrer des gens forts, des modèles de femmes indépendantes, authentiques, intelligentes et gentilles qui ont également eu l’expérience de Bachelorette, ce fut un moment de cercle complet que je n’oublierai pas bientôt. Merci @joelle_fletcher et toutes mes autres sœurs #bachelorette d’être des femmes que Blakesley peut regarder comme des exemples et grandir pour imiter. Je vous aime tous et aimez avoir la chance de regarder « thebachelorgoat !!! Qui l’aime aussi? !! «

Les épisodes précédents de The Bachelor: GOAT mettaient en vedette la saison de Joelle « JoJo » Fletcher dans le rôle de The Bachelorette, permettant aux téléspectateurs de revivre son histoire d’amour avec le fiancé actuel Jordan Rodgers, ainsi que la romance de la saison 11 de Kaitlyn Bristowe et Shawn Booth. Alors que ce dernier couple s’est séparé après trois ans de rencontres, Fletcher et Rodgers sont ensemble depuis maintenant quatre ans. Les deux étaient censés s’être déjà mariés, mais en raison de la pandémie actuelle, ils ont décidé de reporter leur mariage.

La nouvelle série Bachelor a été animée par Chris Harrison à la maison, et s’est concentrée sur de nombreuses saisons de la franchise. Alors que certains pourraient rejeter la prémisse comme un dérivé, l’émission offre une solution créative pour une nouvelle programmation pendant la pandémie mondiale. Dans le monde instable actuel, où peu de choses restent les mêmes, il est réconfortant de savoir que certaines choses sont incassables et que l’amour peut parfois prévaloir, même sur The Bachelor.

Le baccalauréat: GOAT diffusé lundi prochain sur ABC à 20 h HNE.

