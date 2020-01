Bachelor Saison 24: Hannah Ann obtient la première impression de Peter Weber Rose en première

Une nouvelle année signifie une nouvelle saison de Le célibataire a commencé! Peter Weber est le pilote qui vole le cœur de l’Amérique – et il a offert sa première impression à la candidate Hannah Ann Sluss. Le natif d’Hollywood, qui a eu le cœur brisé par Hannah Brown à la fin de la 15e saison de The Bachelorette, est prêt à trouver un amour qui imite le genre que ses parents partagent depuis 31 ans.

Dans l’épisode de la première, les fans ont pu rencontrer les femmes en lice pour le cœur de Weber. Il y avait Alexa, la Chicagoane de 27 ans qui cire le vagin pour gagner sa vie. Puis il y avait Eunice, l’agent de bord qui pensait qu’elle se démarquerait de la foule à cause de sa carrière … jusqu’à ce que deux autres agents de bord arrivent au manoir. Les fans ne peuvent pas non plus oublier Kelley (un autre Chicagoan) dont Weber se souvenait avoir rencontré lors d’une after-party un mois auparavant. Il semblait que Kelley allait être la plus détestée de cette 24e saison, mais c’est la fille hors concours de Weber, Hannah Ann Sluss, qui a reçu la première impression de rose et, finalement, le dédain de sa compétition et une cible permanente sur son dos.

Connexes: Charlize Theron et Peter Weber partagent leur amour de célibataire avec des postures photo drôles

L’athlète de 23 ans de Knoxville, dans le Tennessee, est un modèle qui adore Jésus et, par la suite, Weber. Son approche agressive lui a fait voler Weber loin des conversations avec d’autres femmes pour une deuxième et une troisième interaction avec lui (dont l’une était un baiser de bonne nuit). Jaillissant sur les valeurs familiales et la connexion instantanée que la paire semblait avoir, c’était une évidence lorsque le moment était venu de donner la première impression. Sluss a été l’une des premières personnes à embrasser Weber (après les présentations – nous vous regardons Savannah), mais elle a finalement fait la plus grande impression sur Weber dès la sortie.

Bien que l’approche de Sluss ait peut-être frotté d’autres concurrents dans le mauvais sens, il est important de se rappeler que ce sont des concurrents qui tentent de gagner le cœur de cet homme. Afin de se démarquer de la foule, ils doivent être un peu audacieux – surtout lorsque cette foule comprend 30 femmes assoiffées. Voler Weber loin d’une conversation était certainement agressif, mais Sluss a techniquement demandé si elle pouvait le faire et personne ne s’y est opposé.

Il semble que l’agression de Sluss était justifiée. S’il n’était pas assez difficile de se démarquer de 30 autres femmes, les choses ne deviendraient plus difficiles que lorsque Brown se présenterait. La première s’est terminée avec Weber qui semblait pouvoir revenir à ses anciennes habitudes. À la fin du premier épisode, Weber consolait Brown, la jeune fille qui lui a refusé une chance d’avoir une relation (deux fois). Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais seul le temps nous le dira. Bachelor Nation est impatient de savoir si Weber retournera à Brown ou donnera un coup de fouet à Sluss.

Suivant: Le baccalauréat: Chris Harrison dit qu’un candidat jouera un rôle majeur

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Source: EW, BachelorTV d’Anna Marie