Backdoor au cryptage de retour à l’ordre du jour dans un projet de loi au nom absurde – .

Un projet de loi au nom absurde devrait constituer la dernière tentative de créer une législation obligeant les géants de la technologie à fournir une porte dérobée au cryptage.

La loi de 2019 sur l’élimination des abus et de la négligence généralisée des technologies interactives (EARN IT Act) est coparrainée par Lindsey Graham (R-SC), présidente de la commission judiciaire du Sénat, et le sénateur Richard Blumenthal (D-CT)…

L’acronyme vise à suggérer que les entreprises de technologie devraient être tenues de «gagner» le droit aux protections de l’article 230, ce qui signifie que les entreprises prouvant des plates-formes de communication ne peuvent pas être tenues légalement responsables des éléments publiés par les utilisateurs.

. rapporte que le projet de loi cherche à imposer des conditions à cette protection et que la fourniture d’une porte dérobée au chiffrement serait l’une d’entre elles.

Le projet de loi menace cette immunité clé à moins que les entreprises ne respectent un ensemble de «meilleures pratiques», qui seront déterminées par une commission de 15 membres dirigée par le procureur général […]

Les sources ont déclaré que l’industrie technologique américaine craignait que ces «meilleures pratiques» ne soient utilisées pour condamner le chiffrement de bout en bout – une technologie de confidentialité et de sécurité qui brouille les messages afin qu’ils ne puissent être déchiffrés que par l’expéditeur et le destinataire prévu. Les organismes fédéraux chargés de l’application des lois se sont plaints que ce cryptage entrave leurs enquêtes.

Les plateformes en ligne sont exemptées de permettre aux forces de l’ordre d’accéder à leurs réseaux cryptés. Le projet de loi propose une solution de contournement pour contourner cela, selon les sources.

Graham (photo ci-dessus) a précédemment critiqué Apple pour avoir utilisé un cryptage fort dans les iPhones, et a suggéré que la société doit soit fournir volontairement une porte dérobée, soit en forcer une par la loi.

Le président du comité, le sénateur Lindsey Graham (R-SC), a averti les représentants des entreprises technologiques: «Vous allez trouver un moyen de le faire ou nous le ferons pour vous».

Graham ne semblait pas comprendre la position contradictoire qu’il adoptait, disant d’une part qu’il appréciait que “ les gens ne peuvent pas pirater mon téléphone ” tout en demandant à Apple de créer une vulnérabilité qui serait inévitablement découverte par d’autres et l’habitude de faire exactement cela.

Apple a constamment subi la pression du gouvernement pour compromettre la confidentialité des propriétaires d’iPhone, le cas de San Bernardino, en Californie, étant l’exemple le plus médiatisé, suivi du plus récent tir de Pensacola, en Floride. Nous avons précédemment exposé les arguments en faveur de la position d’Apple, avant et après le tournage de San Bernardino.

Actuellement, la société semble avoir opté pour un compromis: refuser de faire quoi que ce soit pour affaiblir les iPhones, mais en utilisant délibérément une méthode de cryptage plus faible pour les sauvegardes iCloud. Apple n’utilise pas de cryptage de bout en bout pour ces derniers, ce qui signifie qu’il détient une clé et est en mesure de fournir une copie de la plupart des données stockées sur un iPhone lorsqu’il est notifié d’une décision judiciaire.

Il avait été suggéré qu’Apple ait abandonné son intention d’adopter le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud après la pression du FBI, bien que le doute ait rapidement été jeté sur cette version des événements.

Image: CNN

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: