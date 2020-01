Backlash se monte contre le plan de Microsoft d’installer Bing comme recherche Chrome par défaut pour certains utilisateurs Office – .

(Photo Bigstock)

Le plan de Microsoft visant à remplacer le moteur de recherche de Google dans son propre navigateur Chrome pour certains clients Office a grondé les utilisateurs et a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Qu’est-il arrivé: La dernière mise à jour d’Office 365 ProPlus comprendra une extension Chrome qui fait de Bing le moteur de recherche par défaut sur les appareils aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde et en Australie. L’installation de Microsoft Search dans Bing en tant que fonction de recherche principale permet aux utilisateurs de trouver des informations importantes sur le lieu de travail, y compris des fichiers et des documents, des sites internes et des outils commerciaux, des personnes et des organigrammes et de créer des informations directement à partir de la barre d’adresse du navigateur.

Cela peut être non fait: Dans les documents de support, Microsoft note que les utilisateurs peuvent empêcher l’installation de l’extension via «l’outil de déploiement Office ou en utilisant la stratégie de groupe». Une fois la mise à jour installée, les utilisateurs peuvent également revenir à Google comme outil de recherche par défaut.

La réaction: Le contrecoup du mouvement a été rapide. Les commentaires sur le document de support de Microsoft ont demandé à la société de reconsidérer, appelé le comportement anti-trust du plan et un utilisateur a dit que c’était «l’une des choses les plus stupides que j’ai vues». Des commentateurs des médias sociaux, y compris un ancien vice-président de Microsoft , a également balayé le mouvement.

C’est plus que décevant. Il s’agit d’intimidation, de monopole et de non-respect des clients.

Si cela se produit sur mon bureau Windows, je désinstallerai Office et cesserai de payer, au minimum.https: //t.co/nelZ8hKPWY

https://t.co/lfnzuI6Mbn@Microsoft365 @Microsoft @bing @onedrive

PERSONNE NE VEUT CECI!

C’EST UNE ERREUR HORRIBLE.

C’EST BALMERESQUE. @ Satyanadella @MSEdgeMissy

AtLiterallyAnyoneAtMicrosoftThatWillGetThisMEssageToTheProperChannelsPLEASE # Office365 #Microsoft #Bing #Shenanigans

Je ne peux pas m’empêcher de me demander s’il s’agit d’une sorte de ballon d’essai malade. Il est certain que les produits antivirus devraient bloquer ce type de détournement de moteur de recherche. Et je ne peux pas imaginer que l’UE laisse cela aller sans conteste.

Il s’agit d’un comportement de malware. Windows Defender irait NUTS si une application non MS essayait cela.

Ce ne serait pas un problème @Microsoft si @bing n’était pas nul, mais c’est le cas. Honte à toi.

Plan sournois de Microsoft pour basculer les recherches Chrome de Google vers Bing – Ars Technica https://t.co/sXNqPRdEqi

Quelques autres étaient heureux de s’éloigner de la portée de Google et ont montré un certain amour pour le moteur de recherche DuckDuckGo axé sur la confidentialité.

Je suis catégoriquement contre cela pour les raisons que vous avez mentionnées. Cependant, un coup de coude pour m’éloigner de la portée de Google est un coup de coude que je peux accueillir. Je m’efforce de tout débarrasser de Google de ma vie.

Je suppose que je suis la minorité qui utilise @bing comme moteur de recherche principal – j’utilise également @DuckDuckGo souvent.

