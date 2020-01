Bad Boys for Life démarre fort avec un week-end d’ouverture de 100 millions de dollars dans le monde

Les derniers chiffres du box-office sont arrivés et Bad Boys for Life a commencé fort pour gagner le week-end. Le film d’action avec Will Smith et Martin Lawrence a rapporté environ 59,2 millions de dollars pour le week-end du 17 au 19 janvier aux États-Unis et au Canada, en tête de tous les autres films, tandis que ses résultats internationaux font grimper le film à 100 millions de dollars dans le monde.

Bad Boys for Life est la première nouvelle entrée dans la série d’action depuis Bad Boys II en 2003. Le chiffre du week-end d’ouverture de 59,2 millions de dollars pour Bad Boys for Life est le meilleur départ national de la série, dépassant Bad Boys II (47 millions de dollars) et Bad Boys (15,6 millions de dollars).

Le nouveau film met également en vedette Kate del Castillo, Paola Nunez, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano et Vanessa Hudgens. Bad Boys for Life est réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Le géant du film d’action Michael Bay a réalisé les deux premiers films de Bad Boys; il a un caméo dans Bad Boys for Life.

Bad Boys For Life a réalisé 38,6 millions de dollars ce week-end sur les marchés internationaux, ce qui a porté le total des ventes à près de 100 millions de dollars. Le film devrait dépasser les 100 millions de dollars une fois que les derniers chiffres du week-end arriveront, selon Variety. Le film aurait un budget de 90 millions de dollars avant sa commercialisation.

Le bon départ de Bad Boys for Life est une bonne nouvelle pour Sony, qui a récemment annoncé un autre film Bad Boys avec Smith et Lawrence.

Le film n ° 1 de la semaine dernière, 1917, a rapporté 22 millions de dollars supplémentaires pour terminer ce week-end dans la position n ° 3. Le film de Robert Downey Jr. Dolittle a terminé deuxième, avec 23 millions de dollars. C’est un résultat très faible, étant donné que le film aurait un budget de 175 millions de dollars. C’était le premier film post-Marvel de Robert Downey Jr. Le film pourrait finir par perdre 100 millions de dollars, selon The Wrap.

Jumanji: The Next Level (10 millions de dollars) et Star Wars: The Rise of Skywalker (8,4 millions de dollars) complètent le top cinq. C’est le week-end de Martin Luther King Jr. aux États-Unis, donc les chiffres au box-office incluront éventuellement les chiffres du lundi une fois qu’ils seront entrés.

Vous pouvez voir les graphiques complets ci-dessous, via Entertainment Weekly.

17-19 janvier Box Office américain

Bad Boys for Life— 59,2 millions $ Dolittle— 23 millions $ 1917— 22 millions $ Jumanji: The Next Level— 10 millions $ Star Wars: The Rise of Skywalker— 8,4 millions $ Just Mercy— 6 millions $ Petites femmes— 6 millions $ Knives Out— 4,3 millions $ Comme un patron— 4,1 millions $ Congelé 2— 4,2 millions $