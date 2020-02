Bagel Labs innove avec un ruban à mesurer intelligent avec un écran numérique

Nous avons vu des gens utiliser des rubans à mesurer fragiles pour mesurer, mais alors que le monde devient numérique, Bagel Labs vise à en tirer profit.

La bande numérique de la start-up sud-coréenne – PIE – peut mesurer et se synchroniser automatiquement avec une application.

Soohong Park, PDG de Bagel Labs, a déclaré TechRadar Middle East, ce jour-là de noter les mesures de lecture et de gribouillage dans les journaux de bord ont disparu.

Park a étudié le génie mécanique à l’Université Johns Hopkins et a obtenu un doctorat de l’Université de Cambridge et a travaillé pendant quatre ans chez Samsung Corning avant de quitter l’entreprise et de créer Bagel Labs en 2016.

«Depuis plus de 100 ans, nous utilisons des rubans conventionnels pour nous mesurer et mesurer dans l’industrie de la construction. Bagel Labs innove la façon dont nous mesurons en mettant un écran numérique sur l’appareil afin que les gens n’aient pas à lire la mesure ou à prendre le temps de la noter », a-t-il déclaré.

Avec la connectivité Bluetooth, il a déclaré qu’il pouvait noter automatiquement les lectures sur l’application et sur ses services cloud.

Il a dit que la TARTE est populaire dans deux industries différentes et qu’elle s’est concentrée initialement sur l’industrie de la santé numérique et la fourniture des appareils aux industries de la santé publique.

De plus, il a dit que PIE a facilité le suivi de la taille et du pourcentage de graisse corporelle.

La revue Nature a étudié et publié en 2018 une relation entre le tour de taille et le pourcentage de graisse corporelle.

En fonction du tour de taille, l’application vous indique le pourcentage de graisse corporelle.

(Crédit image: Bagel Labs)

Cibler les amateurs de fitness

Pour les amateurs de fitness, Park a déclaré qu’il était facile de continuer à suivre les progrès et d’aider les consommateurs à rester motivés dans le but de battre leurs objectifs de fitness.

La balance ne raconte pas toute l’histoire et peut fluctuer, mais il a dit que les mesures individuelles de la taille et d’autres parties du corps peuvent fournir des résultats plus précis sur la progression de l’entraînement.

«Votre poids peut être faussé par la croissance musculaire, la rétention d’eau ou un certain nombre d’autres facteurs. PIE stocke, suit et analyse de manière transparente les points de données sur sept parties du corps critiques différentes – taille, épaules, poitrine ou buste, hanches, cuisses, biceps et mollets. Vous pouvez suivre les changements dans votre composition corporelle, tels que votre rapport taille / hanches, pour établir une image claire de votre santé globale », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la technologie des capteurs optiques de l’appareil est protégée par un brevet et fonctionne sur iOS et Android.

Les utilisateurs iOS peuvent intégrer des mesures de taille dans l’application Apple Health, et de futures capacités d’intégration sont en cours pour Google Fit, Samsung Health et MyFitnessPal.

Park a déclaré que les mesures de bande PIE peuvent être connectées à plusieurs smartphones et jusqu’à 100 membres peuvent être ajoutés à un seul compte.

Il existe d’autres appareils de mesure du corps sur le marché tels que MyoTape, Care Touch, Lightstuff, Wintape et Reidea, mais Park a déclaré qu’il était difficile de prendre des mesures de votre estomac ou de vos cuisses d’une seule main, mais PIE a une conception mécanique, un crochet et une puce, pour faire une boucle en toute simplicité.

Il y a des concurrents, fabriqués en Chine, et ils ont aussi des écrans numériques mais, a-t-il dit, ils n’ont pas de connectivité Bluetooth.

“Notre produit est deux fois plus cher que ses concurrents mais notre précision est meilleure que les autres (avec une erreur maximale de 0,5%) et a également une application.”

Déployer les ailes

En outre, Park a déclaré que l’appareil peut enregistrer un mémo vocal, en appuyant sur un bouton, pour décrire ce que vous avez mesuré et peut mesurer en trois modes – mode chaîne, jusqu’à environ 10 pieds (3 mètres), mode roue, mesure jusqu’à environ 33 pieds (10 mètres) et en mode laser, mesurez jusqu’à 16 pieds 4 pouces (5 mètres).

PIE est construit avec une batterie rechargeable au lithium-polymère qui dure jusqu’à 24 heures et dure en moyenne 8 heures avec une utilisation constante.

«L’autre secteur sur lequel nous nous concentrons est celui des industries de la mode (fabrication de vêtements) qui prend plus de 1 000 mesures par jour et enregistre les données automatiquement», a déclaré Park.

L’entreprise a vendu jusqu’à présent 18 000 unités depuis un an et demi de production en Corée, aux États-Unis et au Japon.

«Nous sommes en pourparlers avec quelques gouvernements dans les pays d’Asie du Sud-Est et recherchons des franchisés et des canaux de distribution au Moyen-Orient, y compris aux Émirats arabes unis. Cette année, nous prévoyons de vendre environ 20 000 unités », a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré que la société prévoyait de collecter des données sur la taille du corps et était en pourparlers avec les industries du commerce électronique de mode.

«À terme, nous prévoyons de créer une plate-forme de contact pour les données de mesure corporelle et il y a des parties qui souhaitent utiliser les données et les utiliser pour leurs applications et elles deviendront des données précieuses à l’avenir, les informations sont cruciales pour les clients et les détaillants. ,” il a dit.