Bahasa Indonesia désormais pris en charge sur les haut-parleurs Google Home et Nest

Google Assistant prend en charge la langue indonésienne sur les téléphones et les téléviseurs depuis mars 2018, mais comme tous les appareils Assistant ne sont pas créés égaux pour les langues et les fonctionnalités, cela signifie que les haut-parleurs intelligents ont été exclus de la boucle. Ça change maintenant.

Notre pronostiqueur, Jandy, nous dit que son enceinte Home Mini le comprend maintenant quand il parle en Bahasa Indonésie, et répond. Cela pourrait cependant être un test limité, donc si vous parlez la langue, vérifiez-la et voyez si cela fonctionne pour vous aussi. J’ai choisi l’Indonésie (Indonésie) comme langue secondaire dans les paramètres de l’Assistant et j’ai fait un bref test sur mon haut-parleur domestique (en utilisant Google Translate pour prononcer “Quelle heure est-il?” Et “Quelle est la météo?”) Et je pense que cela m’a donné la bonne réponse. Au moins, il n’a pas répondu en anglais, j’en suis sûr.

Compte tenu des antécédents de Google consistant à ajouter uniquement la prise en charge linguistique dans un pays ainsi que du lancement officiel des enceintes Home / Nest, cela pourrait être un signe que la société s’apprête à commencer à vendre ses enceintes intelligentes en Indonésie. Nous garderons un œil et vous informerons si cela se produit.