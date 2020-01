Baisse des prix! Bose réduit de 40% le QuietComfort 35 II

Si vous êtes sur le marché pour remplacer une vieille paire d’écouteurs ou obtenir un cadeau pour votre être cher en cette Saint-Valentin, Bose a réduit le prix de ses écouteurs sans fil QuietComfort 35 de deuxième génération par un énorme 200 $ AU.

Le QuietComfort 35 II est l’un des meilleurs casques antibruit du marché. Cet ensemble d’écouteurs élégant et confortable intègre également Google Assistant et Amazon Alexa, vous permettant d’entendre vos messages sans avoir à fouiller dans votre poche ou votre sac.

Vous ne serez pas à court de batterie de sitôt avec le QC35 II car ils ont une autonomie impressionnante de 20 heures avec suppression du bruit activée et écoute à un niveau sonore moyen.

Actuellement en vente jusqu’au 13 février 2020 sur le site officiel de Bose pour 299,95 $ AU, vous économiserez 200 $ AU. C’est l’une des meilleures offres que nous ayons vues de Bose sur l’un de ses produits phares.

