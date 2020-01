Baisse des prix des bandes MacBook Pro et Apple Watch

Économisez sur les MacBook Pros, les bracelets Apple Watch et les écrans UltraWide de LG dans la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui. Vous trouverez tout cela et plus juste en dessous.

MacBook Pros à partir de 1140 $ dans les deux tailles

Aujourd’hui seulement, Woot propose le MacBook Pro 13 pouces 2018 d’Apple dans un état reconditionné certifié 1 140 $. À titre de comparaison, ce modèle se vend plus proche de 1700 $ à l’état neuf et de 1489 $ en rénovation directement auprès d’Apple. Les offres d’aujourd’hui sont de 20 $ de moins que notre mention précédente. Passez au modèle 15 pouces à partir de 1 700 $, ce qui représente jusqu’à 670 $ de rabais sur le tarif courant.

Le MacBook Pro 2018 d’Apple est doté d’un écran Retina, d’un Touch ID, de quatre ports Thunderbolt 3 et d’un pavé tactile Force Touch. Idéal pour consommer ou créer du contenu lors de vos déplacements. Comprend une garantie d’un an.

Obtenez trois bandes Apple Watch les plus vendues pour 8,50 $

Amazon propose un pack de 3 bracelets Apple Watch de différentes tailles et couleurs pour 8,50 $. À titre de comparaison, la plupart de ces annonces coûtent généralement 12 $ et plus de 15 $. L’offre d’aujourd’hui correspond au deuxième meilleur prix que nous ayons suivi. Vous trouverez quatre options de dimensionnement différentes pour l’Apple Watch Series 1-5. Ces bracelets sport sont fabriqués en «silicone souple» et présentent un design comparable aux options officielles d’Apple, pour une fraction du prix.

Le moniteur HDR élégant de 34 pouces de LG est en vente

Aujourd’hui seulement, B&H propose le moniteur UltraWide HDR 1440p de 34 pouces de LG pour 399 $. À titre de comparaison, il se vend généralement plus de 750 $ chez des détaillants comme Newegg. Nous l’avons déjà vu descendre à 650 $ en septembre.

Avec un magnifique panneau UltraWide de 34 pouces, cet écran offre beaucoup d’espace pour le multitâche, les jeux, les modifications Final Cut, etc. Les fonctionnalités notables incluent la prise en charge HDMI, DisplayPort et Thunderbolt 3, ainsi qu’une conception en aluminium qui s’intégrera parfaitement à votre configuration.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Drop Panda Headphones Review: Meilleure option sans fil pour les audiophiles? [Video]

Dans les coulisses du CES 2020: pratique avec la meilleure technologie de Vegas [Video]

Meilleur moniteur à prix abordable sur Amazon: le Feelworld F5 en vaut-il la peine? [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: