Baisse des prix du carburant, de l’essence et du diesel: les chiffres italiens

La crise sanitaire qui affecte l’Italie et non seulement commence à être affectée par ses implications également sur les marchés, en particulier sur celui du carburant qui est étroitement lié au pétrole; Depuis plusieurs semaines, le prix de ce qui a été défini comme l’or noir a chuté, ramenant le coût d’un baril en dessous de trente dollars et plongeant l’économie dans ce qui semble être une crise prévue. Comme annoncé, par conséquent, les prix indiqués sur les pompes à carburant suggèrent également ce qui précède, bien qu’en Italie il n’y ait pas eu de changements de prix aussi drastiques.

Le prix du carburant baisse: c’est le prix de l’essence et du diesel par litre

Comprendre pourquoi la valeur de l’essence et du diesel n’a pas été affectée si fortement en Italie est très simple: la solution, en fait, est fournie par la composition du prix final par litre. En examinant ce dernier, on peut constater qu’il n’est que partiellement influencé par les coûts commerciaux tout en étant fortement soumis aux coûts financiers (TVA et accise).

Face à cette situation, il est donc facile de comprendre que même un véritable krach boursier ne conduirait pas à l’implication drastique souhaitée par de nombreux automobilistes.

En tout cas, grâce aux données fournies par l’Observatoire MiSE, nous savons que le prix actuel du carburant est divisé en:

1 474 euros le litre (prix moyen) pour le essence en libre service;

1,627 euro le litre (prix moyen) pour le essence servie;

1 361 euros le litre (prix moyen) pour le libre service diesel;

1 516 euros le litre (prix moyen) pour le diesel servi.

NB: données collectées le 29 mars 2020.