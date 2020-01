Bajaj entre dans le segment des scooters électriques avec le nouveau Chetak

Bajaj Auto est officiellement devenu le premier constructeur automobile hérité à pénétrer le segment électrique avec le lancement du scooter électrique Chetak.

Alors que le scooter électrique Bajaj Chetak avait déjà été dévoilé il y a quelques mois, l’événement de lancement à New Delhi a vu aujourd’hui des confirmations sur le prix final de la salle d’exposition et le modèle de vente.

Le Chetak électrique est disponible en deux variantes – Urbane et Premium. Mis à part les différentes options de couleur, la principale différence est l’inclusion de freins à tambour sur le premier et de freins à disque sur le second. Le reste des spécifications est identique, notamment un moteur de 4 kW capable de produire 16 Nm de couple. Une batterie lithium-ion de 3 kWh alimente le scooter et a une autonomie estimée à 95+ km en mode éco et à 85+ km en mode sport plus rapide. La vitesse maximale est d’environ 80 km / h.

(Crédit d’image: Bajaj auto)

Pour apporter la tranquillité d’esprit aux cyclistes, la batterie est également étanche à l’eau IP67 et est livrée avec une garantie de 3 ans ou 50 000 km (selon la première éventualité). Il n’y a pas de solutions de charge rapide et les utilisateurs devront recourir à une prise domestique standard, ce qui prendra environ cinq heures pour passer de 0 à une charge complète.

Le Chetak électrique sera mis à disposition dans les showrooms de vélo de Bangalore et Pune dans la première phase. Il peut également être précommandé sur le site Web de Bajaj à partir du 15 janvier pour un montant symbolique de 2 000 roupies. L’Urbane est au prix de Rs 1,00,000 et le Premium au prix de Rs 1,15,000 (ex-showroom).