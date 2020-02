Baldur’s Gate 3 arrivera sur Steam en 2020 en accès anticipé

Larian Studios travaille déjà sur la poursuite de la mythique saga RPG créée par BioWare et publiera Baldur’s Gate 3 en accès anticipé. Le jeu sera disponible sur Steam tout au long de cette année et, à la fin de ce mois, nous pouvons voir le premier gameplay.

«Nous avons travaillé et grandi au cours des dernières années pour atteindre ce moment. C’est presque ici. La première mondiale de Baldur’s Gate 3 approche à grands pas », a-t-il déclaré. Jeux de Larian dans une déclaration.

Pensé à l’époque comme exclusif à Google Stadia, Les plans de Larian passent désormais également par le PC (sa plate-forme naturelle et à laquelle nous savions tous qu’il finirait par arriver). Sans abandonner le port aux consoles, rien n’est confirmé, bien qu’il soit plus que probable que le travail d’adaptation effectué pour la plate-forme Google sera également utilisé pour les systèmes Sony, Microsoft ou Nintendo.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le jeu, la société a confirmé qu’il partira de la base de la cinquième édition de D&D, réinterprétant la mécanique pour la rendre plus agile et actuelle. Il est probable que ceux qui s’attendent à une “Baldurs Gate en 4K” finissent par être déçus mais les créateurs de la grande Divinity: Original Sin 2 ont notre vote de confiance.

Le titre se concentre sur la ville emblématique de Baldur Gate et les Illicides, une race de médiums qui se considèrent comme les seigneurs du multivers malgré leur statut d’exilés, sera d’une grande importance. À ce stade, j’ose établir certains parallèles avec un autre mythe du rôle occidental que beaucoup d’entre vous connaissent sûrement: Planescape: Torment.

Hasbro, la société propriétaire de Wizard of de Coast, tient sept jeux basés sur Dungeons & Dragons et, en plus de Baldur’s Gate, cette année, nous assisterons au retour de Dark Alliance. Les autres titres seront lancés chaque année, jusqu’en 2025.

Amateurs de rôle à l’ancienne, marquez le prochain 27 février sur le calendrier. Ce jour-là, nous pouvons voir le premier gameplay de Baldur’s Gate 3 au PAX East.