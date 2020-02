Baldur’s Gate 3 avance une vidéo teaser sur son développement

L’une des plus grandes annonces du dernier salon E3 2019 a sans aucun doute été la révélation de la nouvelle livraison, déjà en développement, de l’un des jeux de rôle les plus emblématiques de tous les temps: Baldur’s Gate 3.

Cependant, les détails ont vite été insuffisants avec seulement quelques images et le simple fait de leur existence; quelque chose qui semble finalement changer.

Et c’est que Larian Studios vient de publier sur ses réseaux sociaux une petite vidéo d’aperçu dans laquelle il nous montre quelques-uns des les technologies utilisées dans le développement de votre jeu, comme la conception des scènes, le doublage des acteurs, et même la capture de mouvements réels pour les animations de certains personnages.

«Nous sommes dans une aventure à faire le meilleur jeu de rôle que nous ayons jamais fait, et cela nous a obligés à réinventer tous nos outils, notre technologie, nos processus, mais surtout, aussi à faire grandir notre équipe », dit-il Swen Vincke, fondateur de Larian et Baldur’s Gate, et directeur principal de Baldur’s Gate 3.

Certaines déclarations qui, bien que soutenues par l’énorme travail montré, ne font rien de plus générer des attentes encore plus élevées, quelque chose qui a déjà été montré à des occasions précédentes assez dangereux.

Enfin, dans les dernières secondes, la prochaine date de révélation est également confirmée, ce qui promet de nous montrer les premières images de gameplay lors de leurs présentations au salon Boston PAX East, le 27 février prochain à 15 h 30, heure locale (21h30 en Espagne).