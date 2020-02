Baldur’s Gate 3 est trop grand pour PlayStation 4 et Xbox One

Baldur’s Gate 3 Il est devenu l’un des jeux vidéo les plus attendus, d’autant plus qu’il se poursuit avec l’une des sagas occidentales avec plus de reconnaissance dans la seconde moitié des années 90 du siècle dernier, lorsque BioWare était l’un des grands maîtres du genre. Cependant, le troisième opus est développé par Larian Games, et malgré le changement de développeur, le jeu a réussi à susciter beaucoup d’attentes.

Et d’après ce que vous voyez, Baldur’s Gate 3 exploitera non seulement une marque qui suscite l’intérêt et la nostalgie de nombreux fans du rôle occidental, mais c’est aussi un projet très ambitieux. David Walgrave, producteur exécutif du jeu, a déclaré que Baldur’s Gate 3 ne peut pas être exécuté par PlayStation 4 ou Xbox One, ce qui expliquerait l’exclusivité pour PC et Stadia: «Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle puissent l’exécuter. Il existe de nombreuses mises à jour techniques et d’autres que nous avons apportées à notre moteur. Je ne sais pas si je serais en mesure d’exécuter ces choses. Peut-être que cela pourrait fonctionner, mais il nous faudrait alors adoucir les textures et d’autres aspects et ça ne serait plus aussi bien. »

De nombreuses avancées techniques ou trop de ressources devront obliger Baldur’s Gate 3 à ne pas fonctionner sur PlayStation 4 ou Xbox One, donc peut-être que ce que Walgrave a dit est plus un bluff qu’autre chose. Voyant qu’il serait surprenant de voir le jeu à portée de main, y compris des changements techniques révolutionnaires ou être trop exigeant au niveau des ressources, nous n’avons plus que deux scénarios: That Larian Games avoir un accord pour ne pas le lancer sur ces plateformes ou ne pas vouloir faire l’effort sachant que la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont à nos portes, car ces deux dernières plates-formes réduiraient l’effort requis en termes de rétrogradations au cas où vous deviez les faire.

Nous verrons si à la fin Baldur’s Gate 3, qui sera disponible en accès anticipé tout au long de cette année, répond aux attentes élevées qui l’entourent, et c’est que le nom Baldur’s Gate doit se mettre beaucoup de pression Chefs de projets.