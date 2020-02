Baldurs Gate 3 fait une grande première sur PAX East

Comme annoncé, Larian Studios a organisé une conférence il y a quelques heures à PAX East pour présenter les détails, le gameplay et les cinématiques de Baldur’s Gate 3, le jeu qu’il vise à récupérer. une saga mythique.

La première de Baldur’s Gate en 1998 par Bioware était un avant et un après dans le développement de jeux de rôle informatiques. Basé sur les règles de la deuxième édition d’Advanced Dungeons & Dragons (AD&D), il a sorti le moteur Infinity et a établi de nouvelles normes pour les RPG fantastiques. Bien que les années suivantes, des jeux de même qualité soient arrivés (Planescape: Torment, Icewind Dale ou Baldur’s Gate II avec le même moteur), les grands fans s’en souviennent avec une grande affection car c’était le grand revitalisant du genre.

D’où l’intérêt suscité par ce Baldur’s Gate 3 quand au début de l’été il a été confirmé par Google comme l’un des titres qu’il offrirait dans son service de jeu Stadia en 2020. Plus tard, nous avons appris que la responsabilité du développement était tombée sur Larian Games, dans son ensemble. garantie si vous répétez le bon travail de la série Divinity et l’excellent Original Sin II. Il y a quelques jours à peine, nous avons appris que le jeu ne serait pas exclusif à Stadia, qu’il arriverait sur PC sous Steam Early Access et que nous aurions des détails sur son développement à PAX East.

Il n’a pas déçu. Le jeu a fière allure, avec des graphismes, un éclairage et des animations considérablement améliorés par rapport à Original Sin 2 et il montre que Larian fait tout son possible pour rester fidèle au matériel source de D&D. Bien sûr, comme déjà annoncé, le jeu ne sera pas un simple «Baldurs Gate en 4K» et le studio a endossé la saga (ne pouvait pas en être autrement), de sorte que les plus puristes peuvent considérer que certaines décisions de conception, de combat et d’interface sont plus proches du péché originel que Baldurs Gate lui-même.

Premier regard sur Baldur’s Gate 3

La démonstration au PAX East a duré plus d’une heure et était basée sur une vidéo de gameplay pure (non préparée) depuis le tout début du jeu. Avant de commencer l’action, nous pouvions voir cinématique d’ouverture de Baldur’s Gate 3, où un seigneur illicite (un Mindflayer) place des «têtards» aux yeux de plusieurs personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas Dungeons & Dragons, voici comment ils se reproduisent. Les “têtards” dévorent lentement le cerveau de leur hôte et atteignent finalement son corps complètement, ce qui fait de lui un illicide à part entière. Nous avons vu à l’avance de l’été dernier comment cette race de médiums aurait de la pertinence dans le jeu.

Une fois le film de présentation terminé, l’écran de création de personnages. Dans cette interface, nous pouvons choisir l’un des personnages avec lesquels nous allons jouer pour commencer comme nous le ferions avec Divinity: Original Sin 2. Pour le moment, cinq ont été vus (bien qu’il y en aura d’autres au lancement du jeu) chacun avec ses propres voix, histoires prédéfinies et propres options de dialogue. Ils sont attendus, des humains aux elfes, et par la suite des sorciers, des religieux, des combattants, des rangers, des voleurs et des sorciers seront inclus.

Vous pouvez personnaliser presque tout ce qui concerne la classe et pour ceux qui ne l’apprécient pas, vous pouvez directement sélectionner un personnage prédéfini pour démarrer le jeu plus rapidement. Baldur’s Gate 3 est fortement inspiré par le Cinquième édition de Dungeons & Dragons, de sorte que vos options de classe et de race (ainsi que vos capacités uniques) sont copiées presque directement à partir du matériel source. Contrairement à Divinity: Original Sin 2, il n’y aura pas de retour dans cette élection et le personnage sera fortement influencé par son choix, bien que sa personnalité puisse se concrétiser par son comportement dans le jeu, les options de dialogue et la prise de décision.

Un grand changement que nous voyons dans le mode de combat car il est au tour par tour, contrairement à Baldur’s Gate 1 et 2 qui l’ont développé en temps réel avec une pause. Nous ne savons pas si (comme cela avait été dit) dans la version finale, il y aura la possibilité de choisir plusieurs modes de combat, en temps réel ou à tour de rôle, mais il semble que la décision soit prise. Ce que nous avons vu, c’est que nous pouvons nous éloigner des ennemis si nous avons des compétences de furtivité, nous nous déplaçons vers des sites spécifiques ou la zone est suffisamment sombre, éteignant des torches ou des chandeliers.

Le animations, mouvements et systèmes de guidage sur la carte Ils sont presque une trace de Original Sin II, mais avec l’influence de D&D 5E, avec des actions bonus, des espaces de sorts, des contrôles de persuasion et des jets de dés en abondance, quelque chose dont souffre le même responsable de Larian qui a fait la démonstration lorsque son personnage (et les escortes des PNJ) sont morts et ont dû redémarrer la démo.

La somme de la liberté de la Divinité avec celles de D&D ne doit pas être un facteur limitant, mais une opportunité d’augmenter les options, avec le lancement d’objets et leur utilisation au combat; démolitions; masquer ou sauter des actions; attaques d’opportunité et coups de feu qui sauvent la mort, termes que les fidèles de D&D reconnaîtront certainement. Toutes ces mécaniques suggèrent que le combat soit plus stratégique que jamais. Personnellement, je l’aime bien, mais nous devrons attendre la version finale du jeu.

Une autre caractéristique intéressante de Baldur’s Gate 3 est son Caméra de dialogue unique, similaire à Bioware. Au lieu de regarder vos personnages se raidir pendant le dialogue comme dans les jeux Divinity, Baldur’s Gate 3 fait un zoom avant sur la caméra, permettant aux PNJ d’afficher une gamme complète de mouvements. Ils peuvent interagir avec leur environnement pendant les dialogues et afficher des animations faciales complexes (y compris la synchronisation complète des lèvres).

Un grand changement par rapport à ce que Larian a produit dans le passé, mais cela donne l’impression que le jeu plus dynamique et immersif. Ceci est particulièrement impressionnant en raison du grand nombre d’options de dialogue disponibles. Au cours de toute conversation, le joueur aura entre quatre et six options. la plupart seront influencés par le personnage que nous avons sélectionné au début, mais il y aura également des options “génériques” et basées sur les classes.

La démonstration, réalisée et retransmise en direct, a également montré quelques erreurs de jeu, dans le système de sauvegarde, dans le lancer de dés, dans les mouvements ou dans l’IA appliquée à certains ennemis. Le jeu est toujours en développement et nous supposons que tous ces “échecs” seront peaufinés avant publication. Il n’y a pas de date d’arrivée spécifique à moins qu’elle ne soit disponible en 2020 pour PC (au moins sur Steam) et pour Google Stadia. Nous ne savons pas si cela finira par arriver sur les consoles. Il ne pouvait pas être vu en action, mais en plus des campagnes solo, le titre aura un mode coopératif multijoueur en ligne pour quatre joueurs et écran partagé pour deux joueurs.

Le jeu commence à la 26e minute

Très, très beau ce Baldur’s Gate 3. Selon les règles de la cinquième édition d’Advanced Dungeons & Dragons, il conserve l’esprit des jeux originaux, est mis à jour dans les graphiques et les animations, et ajoute certaines des propres sections de Larian dans le développement de jeux de rôle informatiques vus dans l’exceptionnel Original Sin II. Espérons que cette combinaison produira l’un des grands jeux de 2020.