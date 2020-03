Bande-annonce de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Nous savions qu’Activision Blizzard avait prévu le début de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered pendant un certain temps, un jeu très attendu qui mettra à jour l’une des livraisons les plus appréciées et les plus appréciées de la célèbre franchise d’action de guerre, et aujourd’hui, nous avons enfin vu sa première bande-annonce officielle.

La vidéo que vous pouvez voir sous ces lignes a été filtrée via le PlayStation Store Allemagne (Allemagne), il a donc une valeur officielle même s’il n’a pas été publié exprès. L’amélioration en termes de qualité graphique est très importante, à tel point qu’elle pourrait facilement passer par un jeu de nouvelle génération, et tout comme cela s’est produit avec Call of Duty: Modern Warfare Remastered, nous sommes confrontés à un développement multiplateforme, ce qui signifie qu’il arrivera sur PS4 , Xbox One et PC.

Nous n’avons pas de détails sur les éventuelles exigences techniques de cette tranche, mais elles devraient être égales ou légèrement supérieures à celles de Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Nous vous rappelons ci-dessous en cas de doute:

Windows 7 64 bits comme système d’exploitation.

Processeur Core i3 530 ou Phenom II X4 810 (quatre threads ou quatre cœurs).

6 Go de RAM.

GTS 450 ou HD 7850 avec 1 Go de VRAM.

55 Go de stockage.

DirectX 11.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered arrive le 31 mars

C’est la date de lancement qui a indiqué la source de la fuite, c’est-à-dire son lancement aurait flirté juste demain. Gardez à l’esprit qu’il y a toujours la possibilité d’un retard de dernière minute, bien que vu l’avancement de ce projet, il est peu probable.

Pour les plus “geeks”, je confirme que parmi les principales améliorations techniques que Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered apportera, citons le support de rrésolutions jusqu’à 4KTextures de haute qualité, physique plus réaliste, effets d’ombre et de lumière de nouvelle génération et animations entièrement révisées qui correspondent parfaitement à la nouvelle technique de rendu.

Nous imaginons que, comme ce fut le cas avec le précédent épisode, il sera possible d’acquérir Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered à la fois séparément et dans un pack avec le dernier versement de la franchise.