Bande-annonce de Jesus Rolls: Premier aperçu du grand spin-off de Star Lebo

John Turturro revient dans une nouvelle bande-annonce pour le spin-off de Big Lebowski The Jesus Rolls. Cela fait 22 ans que Big Lebowski des Coen Brothers a présenté pour la première fois au public sa distribution de personnages désormais emblématiques, dont l’intemporel The Dude de Jeff Bridges, Walter Sobchak de John Goodman et bien sûr Jesus Quintana de Turturro aka The Jesus.

Toutes ces années plus tard, les fans réclament toujours que ces personnages reviennent dans une suite de Big Lebowski, mais compte tenu de l’aversion déclarée des Coens pour revisiter leurs propres œuvres passées, il semble que les rêves d’un suivi de Lebowski ne se réaliseront jamais. . En effet, la chose la plus proche que les fans ont eue au cours des deux dernières décennies pour une revisite officielle de Lebowski était une annonce du Super Bowl dans laquelle Bridges reprenait le rôle de The Dude aux côtés de Sarah Jessica Parker en tant que personnage de Sex and the City Carrie Bradshaw (pas exactement ce que Lebowski les fans espéraient). Mais maintenant, un personnage de Lebowski revient enfin pour un film entier, alors que Turturro remet ses chaussures de bowling et son filet à cheveux pour jouer à nouveau au Jésus.

La nouvelle bande-annonce de The Jesus Rolls, écrite et réalisée par Turturro, voit le titre The Jesus et son groupe de personnages décalés frapper la route – et faire du bowling (bien sûr). Voir le clip dans l’espace ci-dessous (via Screen Media Films):

Lâchement basé sur le film français Les Valseuses, The Jesus Rolls devait à l’origine être intitulé Going Places (après le titre du film américain d’origine américain) avant d’être repris par Screen Media pour la distribution nord-américaine. Au moment de la sortie du nouveau titre, Turturro a parlé de la mission du film dans un communiqué, déclarant: «C’est un bon moment pour sortir un film transgressif sur la stupidité des hommes qui essaient et échouent et essaient mieux de comprendre et de pénétrer le mystère des femmes. “

En effet, le film français original était considéré comme très audacieux en son temps, car il explorait les exploits charnels de ses personnages principaux interprétés par Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Ces personnages étaient cependant de jeunes hommes, tandis que Jésus de Turturro est bien dans le moyen-âge, ce qui signifie probablement qu’il a moins d’excuse pour toute «stupidité». Bobby Cannavale, Jon Hamm, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Pete Davidson, Christopher Walken et Tim Blake Nelson.

Reste à savoir si The Jesus Rolls satisfera les fans de Big Lebowski qui ont attendu toutes ces années pour voir un de leurs personnages préférés revenir sur grand écran. Au moins en passant par la bande-annonce, il semble que Turturro soit prêt à libérer pleinement The Jesus, qui n’était qu’une figure secondaire dans le film original, et cela devrait faire des aventures très divertissantes, bien que stupides.

The Jesus Rolls devrait sortir en salles le 28 février 2020 et en VOD le 6 mars 2020.

