Bande originale de l’éducation sexuelle: chaque chanson de la saison 2

le Éducation sexuelle La bande originale de la saison 2 présente de nombreuses chansons originales du musicien américain Ezra Furman, ainsi que des classiques rétro qui capturent l’esprit des sujets britanniques du spectacle. Chaque épisode commence par un créateur d’humeur approprié, et les moments clés des personnages sont généralement accompagnés de succès du panneau d’affichage du passé. En conséquence, la série Netflix, adaptée à la culture pop, est devenue un succès en streaming.

La saison 2 de l’éducation sexuelle a principalement lieu à Moordale High, mais une grande partie du conflit narratif se déroule ailleurs. Les personnages collectifs tentent tous de mieux comprendre leurs désirs et besoins sexuels, permettant ainsi de nombreuses séquences mémorables dans la chambre avec une musique qui souligne l’humeur ou la contraste; une comédie d’échecs sexuels et de victoires. Créée par Laurie Nunn, la saison 2 de Sex Education présente une distribution d’ensemble dirigée par Asa Butterfield.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Sex Education Season 2 Cast & Guide du personnage

Dans la saison d’éducation sexuelle 2, les élèves de Moordale High et leurs parents apprennent à accepter les vérités de base sur la race, la sexualité et le bonheur. La bande sonore éclectique amplifie les moments comiques et contribue également à renforcer divers arcs de personnages. Voici toutes les chansons de Sex Education saison 2 sur Netflix, épisode par épisode.

Sex Education Season 2, Episode 1 Songs

“Je me touche” – Frères Scala et Kolancy

Contexte: À l’ouverture de la saison 2 de l’éducation sexuelle, Otis se masturbe à plusieurs reprises.

“Guérison sexuelle” – Hot 8 Brass Band

Contexte: les chansons sont jouées sur un plan de paysage avec la carte de titre Sex Education.

“Je t’aime si mal” – Ezra Furman

Contexte: Otis et Eric discutent des érections en faisant du vélo.

“Nous n’avons pas à enlever nos vêtements” – Groupe Moordale High A Capella

Contexte: Eric et Otis discutent d’une éclosion de chlamydia selon la rumeur; Otis part à cause d’une érection.

“Da Ya pense que je suis sexy?” – Rod Stewart

Contexte: L’introduction de l’étudiant français Rahim.

“Refaites-le, un peu plus lentement” – Jon et Robin

Contexte: Jean et Jacob deviennent intimes; Otis et Ola s’embrassent.

“Petit monde” – Ezra Furman

Contexte: Otis embrasse Ola.

“Chevet” – Ezra Furman

Contexte: Maeve se prépare à teindre ses cheveux.

“Deux tribus” – Frankie se rend à Hollywood

Contexte: Des étudiantes se battent en dehors de Moordale High.

“Partout” – Groupe Moordale High A Capella

Contexte: Otis et Eric parlent d’avoir guéri la chlamydia.

“La promesse” – Quand à Rome

Contexte: Otis et Maeve acceptent de redémarrer leur clinique de sexe à Moordale High.

Sex Education Season 2, Episode 2 Songs

“Push It” – Salt-N-Pepa

Contexte: Colin a du mal à parler grossièrement pendant les rapports sexuels.

“La reine de cœur” – Ezra Furman

Contexte: Maeve rédige une note à la maison.

“Sexy Boy” – Air

Contexte: Colin apprend pourquoi Miss Sands aime parler grossièrement pendant les rapports sexuels.

“Sauve moi” – Fontella Bass

Contexte: Colin et Miss Sands ont des relations sexuelles.

“Bashed Out” – C’est le kit

Contexte: Adam quitte l’école militaire après une installation de marijuana.

Sex Education Season 2, Episode 3 Songs

“Cosmic Dancer” – T.Rex

Contexte: Olivia danse à l’ouverture de l’épisode.

“Happy Talk” – Captain Sensible

Contexte: A la fin de la séquence d’Olivia, Aimée monte dans un bus avec un gâteau de lapin.

“Prouve le” – Lee Harvey

Contexte: Jean se prépare pour une conférence à Moordale High.

“Amusez-vous bien” – Bob Bradley, Matt Sanchez, Steve Dymond et Sarah Wassall

Contexte: Rahim et Eric arrivent à une arcade.

“Qu’est-ce que l’amour” – Haddaway

Contexte: Rahim et Eric dansent à l’arcade.

“La vie” – Sorenious Bonk feat. Signe Mansdotter

Contexte: Aimee pleure chez elle après avoir signalé une agression.

“Yeux bleu pâle” – Le Velvet Underground

Contexte: À l’école, Maeve parle presque à Otis de ses sentiments.

Sex Education Season 2, Episode 4 Songs

“Hanky ​​Panky” – Tommy Jones et les Shondells

Contexte: Ola et Otis jouent à des jeux vidéo pendant l’introduction de l’épisode.

“Oh, comment ça fait mal” – Barbara Mason

Contexte: Ola envoie des SMS après avoir échoué.

“Je peux changer” – Ezra Furman

Contexte: Eric et Adam s’amusent dans un dépotoir.

“Diable ou ange” – Ezra Furman

Contexte: Rahim demande à Eric d’être son petit ami.

Sex Education Season 2, Episode 5 Songs

«Early Rain» – Ezra Furman

Contexte: La chanson joue pendant le rêve d’Ola à propos de Lily.

“Journées Dance Hall” – Wang Chung

Contexte: Otis, le père Remi et Eric commencent un voyage de camping.

“Vingt-cinq milles” – Edwin Starr

Contexte: Aimee met des chaussures; la chanson joue ensuite sur une séquence de voyage de camping.

“Des choses simples” – Les As de Jive

Contexte: Maeve danse avec un homme âgé et parle avec Isaac.

“Toucher” – Shura

Contexte: Aimée et Steve ont un moment difficile dans la chambre.

“Retiens moi” Thompson Twins

Contexte: Eric se masturbe devant une affiche “Ultimate Deadlock” tout en découvrant sa sexualité.

“Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé” – Al Green

Contexte: Otis parle à Jean après le voyage de camping.

“L’amour est la drogue” – Roxy Music

Contexte: Eric et Rahim s’engagent l’un envers l’autre; Ola et Lily s’embrassent.

“S’éclipser” – Clarence Carter

Contexte: Adam essaie d’attirer l’attention d’Eric.

Sex Education Season 2, Episode 6 Songs

“Itty Bitty Pretty One” – Screamin ‘Jay Hawkins

Contexte: la chanson ouvre l’épisode.

“Amateur” – Ezra Furman

Contexte: Il joue sur une transition de Jean à Maeve.

“Dance Little Sister” – Terence Trent D’Arby

Contexte: Viv se masturbe dans les toilettes d’une école.

“La trahison en prend deux” – Richard Hell & The Voidoids

Contexte: Jean dit à Otis qu’il peut lui parler de tout.

“Destination inconnue” – Personnes disparues

Contexte: Une fête commence au domicile d’Otis.

“Sautez dans le feu” – Harry Nilsson

Contexte: Otis et Ola parlent à la fête.

“Je veux plus” – Pouvez

Contexte: Une des chansons de fête.

“Thème de S’Express” – S’Express

Contexte: Amy et Steve dansent sur leur chanson à la fête d’Otis.

“Ne pars pas” – Yaz

Contexte: Adam arrive à la fête d’Otis.

“De banlieue” – MSI

Contexte: Une autre chanson de la soirée d’Otis.

“Bon amour” – Isaac Hayes

Contexte: Otis offense Ola et Maeve après un discours de fête ivre.

“Faire la fête” – Les Osmonds

Contexte: Otis vomit (encore) à sa fête.

“Libéré du désir” – Gala

Contexte: Jean et Mme Goff ont une conversation dans un club.

“Merci pour l’offre” – Chip Taylor

Contexte: Maeve parle à sa mère.

“Un leader porte toujours un bâton” – Grizzly

Contexte: M. Groff copie les notes privées de Jean.

Sex Education Season 2, Episode 7 Songs

“Les pêches” – Les Stranglers

Contexte: L’épisode s’ouvre sur une séquence de flashback Maeve.

“Mystère de l’amour” – Sufjan Stevens

Contexte: Jakob rompt avec Jean.

“Crée ton propre style de musique” – Mama Cass

Contexte: Aimée et ses amis ont brisé une voiture.

“Cool Jerk” – Les Capitoles

Contexte: Maeve parle à sa mère de drogues.

“Dix-sept” – Sharon Van Etten

Contexte: Aimée monte à bord du bus avec ses amis; un moment d’unité féminine.

Plus: 10 émissions à regarder si vous avez aimé l’éducation sexuelle de Netflix

Sex Education Season 2, Episode 8 Songs

“Skinhead Moonstomp” – Symarip

Contexte: Ola et Lily se masturbent l’une à côté de l’autre.

“Abattu” – Les Sonics

Contexte: préparation d’un concours de quiz.

“Je peux changer” – LCD Soundsytem

Contexte: Ola et Adam parlent.

“Wishin ‘and Hopin’ “ – Dusty Springfield

Contexte: Après avoir vécu une épiphanie, Adam sprinte pour voir Eric à Moordale High.

“Baiser” – Scout Niblett

Contexte: Otis parle à Jean; Adam rencontre la mère et les sœurs d’Eric.

“Se soucier” – Ezra Furman

Contexte: La chanson joue sur un montage de Lily, Aimee et Maeve.

“À la radio” – Chip Taylor

Contexte: Isaac écoute l’enregistrement vocal d’Otis le disant “Je t’aime” à Maeve.

Plus: À quoi s’attendre de la saison 3 de l’éducation sexuelle

Star Wars: Pourquoi le Twist Luke / Vader a fonctionné, mais Rey n’a pas fonctionné

A propos de l’auteur

Originaire de Fargo et ancien directeur de production hollywoodien, Q.V. Hough a écrit plus de 700 nouvelles et articles pour . depuis mars 2018. Il est l’éditeur fondateur de Vague Visages, et a également écrit pour RogerEbert.com, Fandor et WatchMojo.

En savoir plus sur Q.V. Hough