Bang & Olufsen E8 a doublé la durée de vie de la batterie à 35 heures

La troisième génération des vrais écouteurs sans fil intra-auriculaires Bang & Olufsen E8 a été annoncée, doublant ainsi la durée de vie de la batterie de 16 heures à 35 heures…

Bénéficiant jusqu’à 35 heures de lecture, Bang & Olufsen optimise la durée de vie de la batterie du Beoplay E8 de 119% par rapport au modèle précédent. Les écouteurs ont jusqu’à sept heures de lecture continue et quatre charges complètes intégrées dans l’étui de chargement sans fil en cuir premium. Cela signifie que de nombreux utilisateurs peuvent attendre plusieurs semaines avant de charger le boîtier, ce qui se fait en deux heures.

De plus, la taille et le poids ont été réduits.

Les ingénieurs de Bang & Olufsen ont utilisé la modélisation 3D et les tests grand public pour s’assurer que le Beoplay E8 s’adapte à une plus grande variété de formes et de tailles d’oreille. La taille de chaque écouteur a été réduite de 17%, ne pesant que 5,8 grammes par pièce, et la taille plus compacte et la conception optimisée permettent au Beoplay E8 de s’adapter à des oreilles plus petites et est encore plus confortable et naturel à porter.

Enfin, il y a maintenant quatre microphones en place au lieu de deux, pour de meilleures performances sur les appels téléphoniques et un mode de transparence amélioré.

Le Bang & Olufsen E8 est une option nettement plus chère que les AirPods, à 390 $, mais devrait offrir une qualité sonore notamment meilleure, ainsi qu’un facteur de forme plus compact et un élégant étui de chargement sans fil en cuir.

S’appuyant sur 94 années d’excellence en ingénierie du son, les ingénieurs de Bang & Olufsen ont optimisé les performances sonores en mettant en œuvre un nouveau port de basses qui permet à l’air d’entrer et de sortir de la chambre acoustique. Cela permet aux haut-parleurs de la Beoplay E8 de se déplacer plus librement et de produire une sortie de graves plus grande et plus précise. Les utilisateurs peuvent également télécharger l’application Beoplay pour modifier le son via l’égaliseur visuel ToneTouch: faites glisser le point entre quatre zones pour changer de manière transparente l’expérience audio en conséquence, pitch pour changer le paysage sonore ou utilisez les préréglages pour effectuer des ajustements rapides […]

Avec les dernières technologies, dont Bluetooth 5.1, le Beoplay E8 offre une configuration rapide et une expérience utilisateur sans faille, tandis que la consommation de la batterie est maintenue au minimum. Les codecs ACC et aptX garantissent un son sans fil pur et clair dans les appareils iOS et Android.

Nous vous ferons parvenir un avis dès qu’ils seront disponibles, la date de lancement étant fixée au 14 février.

Si vous pouvez vivre avec une autonomie de 16 heures, la génération précédente est maintenant disponible à près de 100 $ d’économies.

