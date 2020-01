Banque Pokémon: Obtenez un mois gratuit pour déplacer Pokémon vers l’épée et le bouclier

La société Pokemon a finalement partagé plus de détails sur Pokemon Home, le prochain service de stockage en nuage pour Nintendo Switch et les appareils mobiles. Le service sera disponible en niveaux gratuits et payants, ce dernier vous permettant de transférer sur n’importe quel Pokémon que vous avez stocké dans Pokemon Bank sur 3DS (entre autres avantages supplémentaires). Pour rendre le processus de transfert encore plus facile, vous pourrez obtenir un mois de Pokemon Bank sans frais.

Après le lancement de Pokemon Home, The Pokemon Company dit que Pokemon Bank – et l’application Poke Transporter associée, qui est utilisée pour migrer Pokemon des jeux DS vers Bank – seront disponibles gratuitement pendant une période d’un mois. Le service coûte généralement 5 USD par an, mais cette promotion permet aux joueurs qui optent pour le niveau premium de Pokemon Home de transférer leurs Pokémon depuis la 3DS sans payer de deuxième abonnement.

Une fois que vous aurez amené Pokemon de Bank to Home, vous pourrez ensuite les utiliser dans Pokemon Sword and Shield (à condition qu’ils soient disponibles dans le Galar Pokedex ou qu’ils soient ajoutés aux jeux plus tard cette année). Cependant, tous les Pokémon déplacés de Bank to Home ne peuvent plus être renvoyés vers 3DS. Vous pouvez lire plus de détails sur le site officiel de Pokemon Home.

Comme mentionné précédemment, la possibilité de déplacer Pokemon de la banque à la maison est limitée au niveau premium, qui coûte 3 $ pour un mois, 5 $ pour trois mois et 16 $ pour 12 mois. Le niveau premium vous donne également accès à la fonction de juge – qui vous permet de vérifier les statistiques de base de votre Pokémon – ainsi qu’à plus de capacité de stockage et à échanger plus de Pokémon à la fois. Vous pouvez voir la répartition complète des avantages ci-dessous.

Pokemon Home sera lancé en février 2020, bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été annoncée. Pendant ce temps, Pokemon Sword et Shield recevront deux grandes extensions cette année, chacune introduisant une nouvelle zone à explorer, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu, des objets et une variété de retour de Pokémon dans les jeux. Le pass d’extension est disponible en pré-achat maintenant et coûte 30 $ USD.

Pokemon Home – Avantages gratuits et payants

DescriptionBasePremiumDéplacement de Pokémon de la banque Pokemon IndisponibleDisponibleNombre de Pokémon pouvant être déposés30

Pokemon6,000

Pokemon Nombre de Pokémon pouvant être placés dans la Wonder Box à la fois3

Pokemon10

Pokemon Nombre de Pokémon pouvant être placés simultanément dans le GTS1

Pokemon3

PokemonRoom TradeParticipateParticipate et hostJudge functionUnavailableAvailable

