Barbie met une blouse de laboratoire et trouve une formule pour remporter le concours de diorama des fêtes au Fred Hutch de Seattle – .

Nous avons vu Barbie monter à cheval ou naviguer sur la plage dans un buggy des dunes. C'est cool de voir qu'elle a également un travail de jour important, au Pollack Lab de la division de recherche clinique du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

Science Barbie apparaît dans une pièce maîtresse de table dans le cadre d'un concours «Winterfest» organisé par le programme d'immunologie de Fred Hutch. Le concours, dans sa 11e année, exige que les inscriptions doivent être construites à partir de matériaux de laboratoire.

Les trois meilleures soumissions gagnent des bouteilles de champagne de plus en plus grandes, et la participation de Pollack a aidé ses créateurs à remporter le plus gros prix jeudi soir. Des images de Barbie et de son matériel de laboratoire sont apparues dans un tweet du Dr Seth Pollack, qui a déclaré avant de voter: "Si nous ne gagnons pas cette année, c'est un vol."

Chaque hiver@fredhutchl'immunologie a le concours du meilleur #centerpiece fait toutes les fournitures de laboratoire. Si nous ne gagnons pas cette année, c'est un vol. Notre incroyable directeur de laboratoire Graeme (montré) a fait@Barbieun laboratoire de pointe pour le développement de l'immunothérapie jouet. pic.twitter.com/IfWclsOxPq – Seth Pollack (@immunosarc) 19 décembre 2019

Mise à jour: nous avons gagné!

Merci et bravo à la compétition, bien joué. mais vraiment, si je suis honnête, vous n’avez jamais eu de chance. – Seth Pollack (@immunosarc) 20 décembre 2019

Le technicien de recherche Graeme Black est reconnu comme le cerveau derrière la pièce maîtresse. Lui et ses collègues de laboratoire ont passé environ 8 heures (après le travail) pendant près de deux semaines sur le projet.

"Nous avons un laboratoire assez petit, donc nous n'avions pas autant de matériaux différents pour travailler que d'autres", a déclaré Black. "Au lieu d'aller vers quelque chose de super flashy, nous nous sommes concentrés sur la création de quelque chose de réaliste et de super détaillé."

Certains des matériaux utilisés comprenaient:

Boîte à pipette utilisée pour créer le cadre.

Embouts de pipette utilisés pour le support de tube d'affichage.

Écarteurs Lazy L (qui sont utilisés pour simplifier et améliorer les procédures de culture bactérienne) utilisés pour le robinet de l'évier, les pieds de chaise et d'autres pièces.

Flacon cryogénique (utilisé pour congeler les cellules) utilisé pour créer une structure graduée de cylindre et d'étagère.

Quand ils ne créent pas de dioramas de vacances, le Pollack Lab étudie comment tirer parti du système immunitaire d'une personne pour guérir le sarcome, un groupe de cancers qui proviennent des os et des tissus mous.

