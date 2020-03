Barcelone fabriquera jusqu’à 100 unités par jour

Compte tenu de la pénurie de ressources médicales et d’une courbe des personnes touchées par le coronavirus qui ne cesse de croître, en attendant que le confinement soit remarqué, le Ingénieurs et spécialistes de la fabrication d’impression 3D ils ne perdent pas leur souffle.

Et c’est comme ils ont annoncé que les Consorci de la Zona Franca de Barcelona –CZFB–, le Consorci Sanitari de Terrasa et l’hôpital Parc Taulí de Sabadell avec d’autres sociétés telles que HP ou Seat, ainsi que le Servei Català de Salut, ont développé le premier respirateur de champ mécanique pouvant être industrialisé. Autrement dit, il permet sa fabrication en chaîne et en volume.

“Cela peut sauver des vies”

Selon les premières données, ils attendent produire entre 50 et 100 unités par jour au cours de cette semaine prochaine. Cette capacité de production serait cruciale lors de ce premier pic de cas. Selon le journal La Vanguardia, de la CZFB, ils affirment que “la capacité de produire cela industriellement est très importante pour le moment”.

CZFB via La Vanguardia

Manel Balcells, du centre technologique de Leitat, affirme que cet outil “peut sauver des vies”:

“Il arrive à un moment critique en raison de la forte demande de respirateurs lorsque le marché traditionnel n’est pas suffisant. C’est une campagne, simple, mais elle permet l’intubation pendant trois ou quatre jours.”

Cette première conception, qui a été conçue dans un souci de robustesse, d’utilité et de simplicité, de manière à faciliter sa fabrication, repose sur un incubateur d’entreprises spécialisées autour de l’impression 3D.

Collaboration public-privé, avec un soutien altruiste de «fabricant»

Ce projet combine la collaboration public-privé, à laquelle ont été ajoutés les noms du poids d’Airbus et de Navantia. Sera soutenu par la communauté des fabricants avec la disponibilité d’équipements d’impression 3D, sur lesquels une partie de la production de certaines pièces peut tomber avec l’idée d’augmenter la production.

CZFB via La Vanguardia

Aussi, encourager d’autres fabricants rejoindre le projet pour augmenter la vitesse de fabrication de ces équipements. “Nous pensons que nous pouvons rejoindre d’autres entreprises pour augmenter la capacité de production. Nous pensons que nous pouvons résoudre une bonne partie du problème”, expliquent des sources du consortium CZFB.

L’impression 3D, le grand allié de la crise des coronavirus

Il ajoute ainsi aux conceptions purement altruistes qui tentent répondre à la demande très forte et soudaine l’un des instruments les plus efficaces dans la lutte contre le COVID-19.

Et c’est que même si seulement entre 5 et 10% des cas de coronavirus évoluent de sorte qu’ils ont besoin de cette assistance respiratoire, le nombre élevé de positifs en fait une denrée extrêmement rare. Le week-end dernier, le Premier ministre a annoncé la achat urgent de 700 respirateurs supplémentaire.

Alors que le qualité de ces respirateurs La fabrication rapide ne sera pas la plus élevée, elle devrait suffire pour traiter les cas les plus simples. Cela permettrait d’utiliser les modèles les plus puissants lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Ce même lundi, le ministre de la Santé d’Espagne, Salvador Illa, a parlé des respirateurs conçus ad hoc pour cette crise. Illa affirme que son homologation, pour donner le feu vert à la production et qu’ils peuvent être utilisés chez les patients dans tout le pays.

