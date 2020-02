Barnes & Noble adopte Apple Business Chat pour améliorer le service client

Alors que l’adoption d’Apple Business Chat se développe, Barnes & Noble est la dernière grande entreprise à avoir intégré la plate-forme pour offrir une meilleure expérience de service client.

Repéré par Appleosophy, Barnes & Noble ne semble pas avoir fait d’annonce officielle de l’arrivée d’Apple Business Chat pour ses clients mais la fonctionnalité est disponible dès maintenant.

Le moyen le plus simple d’accéder à Apple Business Chat de Barnes & Noble consiste à afficher Apple Maps sur iPhone, iPad ou Mac et à rechercher un emplacement B&N. Lorsque vous balayez vers le bas pour consulter les informations de contact, vous verrez l’option de message à l’entreprise, qui lance Apple Business Chat.

En haut de l’iMessage, vous verrez une estimation de la rapidité avec laquelle une entreprise répond. Au moment de la rédaction du présent rapport, Barnes & Noble s’attend à répondre généralement aux clients «en quelques minutes».

La semaine dernière, David’s Bridal est devenu le premier de son secteur à se rallier à Apple Business Chat alors qu’il cherche à l’utiliser pour offrir aux clients un «nouveau niveau de personnalisation».

Les autres applications du service incluent les arènes sportives proposant Apple Business Chat comme moyen de commander de la nourriture et des boissons et même des fournisseurs sans fil comme Sprint et T-Mobile l’utilisant pour le support client. Burberry, Four Seasons, Hilton, The Home Depot, Discover et Wells Fargo sont d’autres grands noms à adopter la plate-forme.

Image du haut via USA Today

