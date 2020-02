bas pour MWC 2020

Mauvaise nouvelle pour le salon le plus important de la téléphonie mobile. Alors que la GSMA attend vendredi pour prendre une décision finale sur le déroulement de l’événement ou sur son annulation, plusieurs sociétés ont annoncé qu’elles ne participeraient pas à la foire, ainsi que la liste des grands ils l’ont déjà annoncé dans le passé, et cela inclut Nvidia, NTT, Amazon, Intel, Vivo, Ericsson …

Désormais, sans Facebook, Cisco, Mediatek et Sprint, ceux qui annoncent qu’ils ne participeront pas au salon, quatre sociétés très importantes pour le développement du mobile qui comprend l’un des opérateurs les plus importants aux États-Unis, l’un des plus grand fabricant et fournisseurs des systèmes de réseau et le fabricant de puces par excellence de nombreuses marques qui vont au mobile.

Dans tous les cas, ils reprochent à leur assistance d’assurer la santé de leurs employés face à une contagion potentielle de Coronavirus ou COVID19. Dans le cas de Sprint, la société a déclaré que “notre équipe ne participera pas au MWC en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus.”

Pour sa part, Facebook a déclaré que “par précaution, les employés de Facebook ne participeront pas au Mobile World Congress de cette année en raison de l’évolution des risques pour la santé publique liés au coronavirus”.

Quoi qu’il en soit, chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de victimes dans la liste des entreprises qui se désinscrivent de la foire, sans que la GSMA ait pris une décision finale, appelant vendredi pour savoir ce que l’organisation fera autour de l’événement.

👇 Plus en hypertexte