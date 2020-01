Base Station Stand est le nouveau chargeur sans fil de Nomad

Nomad vient de lancer son dernier chargeur, le socle de la station de base, qui chargera votre téléphone tout en étant debout dans n’importe quelle orientation.

Selon Nomad:

Le support de station de base est une conception mise à jour sur notre support sans fil extrêmement populaire de l’année dernière. L’itération de nouvelles comprend deux bobines sans fil pour permettre la charge avec votre téléphone dans n’importe quelle orientation, ainsi que la charge des AirPods et AirPod Pro. Il comprend également un port d’alimentation USB-C, un adaptateur mural 18 W avec des options de prise internationale, un châssis en aluminium solide et un chargeur en cuir.

Les 2 bobines sans fil fournissent chacune 10 W de puissance et permettent à votre téléphone de se charger horizontalement ou verticalement. Cela signifie que vous pouvez recharger votre téléphone sans fil pendant qu’il est connecté, défendre quelque chose comme un appel FaceTime ou un paysage pour regarder un film ou jouer à un jeu. Il peut également charger des AirPods ou des AirPods Pro. Il est au prix de 99,95 $ et dispose d’une alimentation USB-C (il est livré avec un câble USB-A> USB-C). Il est également livré avec un adaptateur mural et le châssis est en aluminium usiné.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La surface de charge est en cuir rembourré et il y a un petit indicateur de charge LED sur le devant. Le support de station de base est également livré avec un capteur de lumière ambiante qui atténuera la LED la nuit. Cela fonctionnera avec tous les appareils compatibles Qi, mais pas avec Apple Watch. Bien que compatible avec un certain nombre d’appareils, il ne peut charger qu’un seul appareil à la fois.

Le nouveau support de station de base Nomad est disponible dès maintenant chez Nomad!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.