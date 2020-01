Bastion n’était pas la raison pour laquelle les couloirs du temps de Destiny 2 étaient importants

Remarque: Ce message comprend des spoilers pour l’histoire de la saison de l’aube de Destiny 2, en particulier ce qui est caché dans les couloirs du temps. Si vous avez toujours l’intention de braver le labyrinthe, vous devrez le faire avant que les couloirs du temps disparaissent le 28 janvier. Mieux vaut arrêter de lire et utiliser notre guide des couloirs du temps pour voir ce qu’il y a pour vous-même.

La semaine dernière, une énorme partie de la communauté Destiny 2 s’est regroupée pour consacrer ses efforts à la résolution des couloirs du temps – un labyrinthe massif et déroutant qui nécessitait le travail de centaines de joueurs pour cartographier et parcourir. Pendant des jours, les joueurs ont rempli les canaux Discord et le subreddit r / raidsecrets pour échanger des informations, des théories et de l’aide, le tout dans le but de révéler ce que le développeur de récompenses nouveau et fascinant Bungie avait caché dans son dernier puzzle.

De tels moments sont le destin à son meilleur. Bungie introduit occasionnellement des secrets dans le vaste monde de son MMO de tir que les joueurs doivent découvrir, menant presque toujours à des récompenses passionnantes. Plus récemment, il y avait The Whisper, une mission secrète qui a découvert un fusil de sniper incontournable et a nécessité une patience et des compétences sérieuses pour gagner; Niobe Labs, un long puzzle combiné à des combats difficiles pour débloquer de nouveaux contenus dans l’extension Black Armory; et Zero Hour, une mission déverrouillée seulement après que la communauté a travaillé ensemble pour résoudre un autre casse-tête approfondi, avec de nombreux secrets en cours de route.

The Corridors of Time est le plus grand des casse-têtes opaques et fascinants de Bungie à ce jour, nécessitant les efforts combinés de nombreuses personnes dans la communauté pour résoudre en raison de l’exigence d’une tonne de données externalisées. Des événements comme ceux-ci sont assez étonnants si vous êtes un joueur de Destiny, alors que vous regardez (ou participez) à quelque chose de complètement impénétrable qui est lentement modifié pour donner un sens à travers l’effort et le cerveau des fans dévoués travaillant ensemble.

Mais lorsque les couloirs du temps ont finalement été résolus, tout le monde n’en était pas particulièrement heureux. La récompense pour des jours d’effort n’était pas une nouvelle arme exotique puissante, comme avec The Whisper ou Zero Hour. Au lieu de cela, terminer la quête dans les couloirs a débloqué une autre quête, qui a permis aux gardiens de gagner une arme exotique appelée Bastion. Beaucoup de gens ont été déçus – et même en colère – à propos de cette récompense, principalement parce que ce n’était pas un secret; Bungie avait inclus Bastion sur sa feuille de route de contenu pour la saison Destiny 2 actuelle, indiquant que c’était une récompense que les joueurs devraient attendre. Tous ces efforts des streamers et des membres de la communauté n’ont servi à débloquer la quête de Bastion qu’une semaine plus tôt qu’il ne l’aurait paru autrement.

Une certaine déception de la part des joueurs est compréhensible. Après tout, les secrets du passé de Destiny 2 ont frappé si fort parce que personne ne s’y attendait, et passer à travers les énigmes complexes de Bungie a conduit à des récompenses essentielles vraiment remarquables. Parce que tout le monde savait que Bastion arrivait, terminer les couloirs du temps pour le déverrouiller tôt avait l’impression que Bungie suçait l’air de la pièce, et certains étaient même ennuyés de constater que tant de travail avait été fait pour une récompense que les joueurs auraient de toute façon obtenu. Cette réponse émotionnelle semble raisonnable, bien que de la manière habituelle d’Internet, extrêmement exagérée.

Le truc avec le puzzle des couloirs du temps, et ce que Bungie a fait récemment avec sa nouvelle approche du contenu saisonnier, c’est que Bastion n’était pas la seule récompense. Traverser les couloirs n’était pas seulement censé être un moyen pour un nouveau pistolet – il devait être un moment majeur de la saison et une nouvelle extension de l’histoire de Season of Dawn. Il semble que ce que Bungie essaie de faire avec des choses comme les couloirs modifie fondamentalement la façon dont Destiny 2 raconte son histoire, en s’éloignant des campagnes où vous obtenez un briefing de mission, allez tuer une chose, puis revenez pour un autre briefing de mission, pour vous faisant davantage participer aux moments de l’histoire.

La solution pour les couloirs du temps ne se contente pas de débloquer la mission Bastion. Il vous propose également une courte cinématique de dialogue avec de graves ramifications. Caché au centre du labyrinthe se trouve une salle appelée le Timelost Vault, et au centre, les joueurs ont découvert une tombe étrange et non marquée. Ce n’est qu’en résolvant les couloirs que vous pourrez vous rapprocher suffisamment du tombeau pour découvrir de qui il s’agit. Un éloge funèbre donné par la star de la Saison de l’Aube, Saint-14, a révélé le propriétaire de la tombe: nous tous, les joueurs de Destiny 2.

Dans la continuité de l’histoire de Destiny 2, c’est assez énorme. Au cours de la dernière année, les joueurs se sont préparés à des menaces majeures pour se faire connaître dans le jeu – d’abord le dieu de la ruche Savathun, qui est responsable de la malédiction semblable au Jour de la marmotte qui a frappé la ville rêveuse de l’extension abandonnée, et maintenant l’obscurité, une race de puissantes créatures maléfiques taquiné dans l’extension Shadowkeep. De plus, nous avons passé la première partie de la saison de l’aube à sauver Saint-14 de sa propre disparition en utilisant le voyage dans le temps. Le tombeau a révélé que nous aussi, nous pourrions être condamnés à tomber face à ce qui s’en vient, et que nous devions être les instruments de notre propre salut (avec quelques manigances amusantes de voyage dans le temps).

Ainsi, les couloirs du temps ne concernaient pas seulement le pistolet que nous avions à la fin. L’exploration de la première partie du puzzle a révélé une tonne de nouvelles traditions autour de Saint-14 et d’Osiris, l’autre personnage majeur de cette saison. Il a également donné un emblème secret pour montrer votre implication dans la résolution du puzzle. Bien sûr, en tant qu’objets tangibles dans le jeu, ceux-ci ne sont pas particulièrement excitants. Mais le point n’était pas seulement l’idée que vous «obteniez des choses» pour votre travail dans les couloirs du temps. Le fait est qu’en tant que communauté, les joueurs de Destiny 2 ont simplement travaillé ensemble pour élargir le monde.

La récompense pour tous les efforts déployés dans les couloirs du temps n’était pas seulement Bastion, bien qu’il aurait été agréable de découvrir quelque chose de cool et totalement secret, comme cela s’est produit dans le passé. Ce qui a rendu le grand puzzle si cool, c’est la façon dont il a intégré le méta-monde de Destiny et ses joueurs dans la narration du jeu. Nous venons d’utiliser une armée de joueurs et de voyager dans le temps pour découvrir un énorme fil d’histoire qui change fondamentalement la façon dont Bungie a livré l’histoire de Destiny.

Les couloirs du temps sont un événement qui a rendu Destiny 2 différent – il est plus conscient de lui-même et plus dense que jamais. La chose que nous avons gagnée en résolvant le dernier puzzle de Bungie était un monde qui vous permet de vous y perdre un peu plus. Et en termes d’approche de l’histoire de Destiny mettant l’accent sur les moments “vous deviez être là”, ce fut un moment mémorable.

