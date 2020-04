Batgirl & Robin & # 039; s Batgirl veut refaire le film | .

Alicia Silverstone veut un remake du film de super-héros de 1997 Batman & Robin et de rejouer son rôle de Barbara Gordon alias Batgirl. Barbara Gordon était la nièce d’Alfred Pennyworth (Michael Gough) qui vient en aide aux justiciers de Gotham Bruce Wayne alias Batman (George Clooney) et Dick Grayson alias Robin (Chris O’Donnell). Alors que le film a reçu des commentaires négatifs des critiques, Silverstone a apprécié son temps sur le plateau avec la distribution et souhaite remettre la cape noire.

Dans ce film de Batman, la nièce d’Alfred Barbara revient à Gotham pour aider à prendre soin de son oncle mourant et, ce faisant, elle aide Batman et Robin avec les menaces de Poison Ivy (Uma Thurman) et de M. Freeze (Arnold Schwarzenegger). Bien que Silverstone ait apprécié son temps de tournage, le résultat du film n’a pas répondu à leurs attentes et l’actrice a été critiquée pour son poids. De plus, il est devenu le film Batman le moins rentable à ce jour. Pourtant, Silverstone a beaucoup à dire sur son temps avec ses camarades de casting.

Dans une interview avec Collider, Silverstone a expliqué qu’elle aimait faire ses scènes avec Gough et Thurman. L’actrice a poursuivi en disant qu’elle aimerait rejouer à Batgirl. Silverstone a déclaré:

Je veux dire, j’ai adoré toutes mes scènes avec Michael Gough. Michael Gough est un rêve et j’aime tellement cet homme. Donc, vous savez, être avec lui était incroyable et charmant. J’essaie de penser à quoi d’autre je serais fier. Je veux dire, j’aime ça quand je fais les scènes de combat avec Uma Thurman. C’est marrant. Mais je voudrais tout recommencer en tant que femme! [Laughs] Je pense que ce serait beaucoup mieux maintenant.

Ce n’est pas la première fois que Silverstone dit qu’elle veut rejouer à Batgirl. En 2017, Silverstone a déclaré qu’elle serait une bien meilleure Batgirl aujourd’hui car elle est plus âgée et son jeu s’est amélioré. En plus de manquer ses jours Batgirl, l’actrice a également sorti un nouveau film intitulé Bad Therapy. Après la sortie de Batman & Robin, Silverstone a continué à faire partie de nombreuses émissions de télévision et films tels que Miss Match, Braceface et Diary of a Wimpy Kid: Long Haul.

À l’époque, la performance de Silverstone dans Batman & Robin a reçu quelques moqueries, sous la forme d’un Razzie Award, même si elle a également touché une corde sensible chez les enfants. Elle a remporté un prix Nickelodeon Kid’s Choice pour l’actrice de cinéma préférée. Les enfants ont peut-être apprécié sa performance, mais pas les adultes. Malgré les commentaires mitigés sur sa performance Batgirl, l’actrice était toujours impliquée dans de nombreux projets dans sa carrière.

Il n’y avait aucun plan pour un remake de Batman & Robin jusqu’à présent. The Dark Knight devrait jouer dans un film solo, The Batman, du réalisateur Matt Reeves qui incarnera Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. De plus, un film solo de Batgirl est également en développement chez Warner Bros. Après les critiques négatives du film de 1997, il est peu probable qu’un remake se produise, mais Silverstone semble prêt pour un retour en tant que Batgirl si la chance venait à la reprendre. Batman & Robin rôle.

Source: collisionneur