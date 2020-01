Batman Comics dévoile le nouveau pingouin et le devineur de DC | .

Un aperçu de Batman # 87 révèle les nouveaux looks que l’artiste Guillem March et l’écrivain James Tynion IV ont imaginé pour The Penguin et The Riddler. Tout dans la vie de Batman prend un nouveau départ: son équipement, ses relations et son travail sans fin avec Gotham. Dans ce prochain numéro de la série DC Comics, deux de ses méchants les plus éminents sont revitalisés pour correspondre.

Tynion, qui a commencé son travail sur le livre avec Batman # 86 de janvier, décrit sa vision comme “une bande dessinée de super-héros d’horreur d’action”. Alors que la série se poursuit directement à partir de Batman de Tom King, qui était centrée sur la destruction systématique de Gotham et du héros homonyme par Bane, Tynion et March construisent leurs propres histoires et dessins à partir de l’épave. La réinterprétation du Riddler en mars est un départ brutal du cerveau stoïque et habillé de façon stricte que King a envoyé en guerre contre le Joker, tandis que son pingouin est beaucoup plus horrible que la version que l’artiste Mikel Janin a représentée en faisant équipe avec le Caped Crusader.

Dans les images d’aperçu illimitées, The Penguin révèle un arsenal caché de parapluies mortels à un Riddler paniqué. La collection d’armes anti-intempéries du premier est un formidable contrepoids à la récente mise à niveau de l’équipement de Batman qui lui a donné une nouvelle technologie d’hologramme et une nouvelle Batmobile rampante. L’anxiété de ce dernier pourrait avoir quelque chose à voir avec le travail de détective que nous voyons Batman et Catwoman effectuer. Cependant, comme l’indique la sollicitation pour # 87, The Riddler a des problèmes plus nombreux et plus méchants que la chauve-souris. Découvrez l’aperçu ci-dessous:

Il est tout à fait logique de concevoir une interprétation plus sombre des personnages de soutien de Batman, compte tenu des nuages ​​noirs émotionnels qui pèsent sur Batman et le reste de la ville après le traumatisme infligé à Bane. La réputation de Batman a été ternie par la colère qu’il a manifestée après la fin (temporaire) de sa relation avec Catwoman et doit décider de racheter cette image d’instabilité et de rage ou de l’embrasser. Quoi qu’il en soit, il pleure toujours la mort de son tuteur à vie, Alfred. De même, Gotham a passé un arc de course de King sous la domination de supervillain, avec Joker et sa compagnie installés comme une moquerie folle d’une force de police.

Après une catastrophe impliquant un mutagène toxique, la ville dispose désormais d’un quartier entier dédié aux monstres autrefois humains. Si d’autres méchants à révéler sont quelque chose comme le Riddler et le Pingouin que nous voyons ici, les prévisions ne font que paraître plus sombres, car c’est la représentation la plus troublante des deux que DC a livrée depuis des années.

BATMAN # 87Écrit par JAMES TYNION IVArt par GUILLEM MARCHCouvert par TONY S. DANIEL Le Riddler est à plat depuis sa défaite humiliante au sein de l’armée de Bane – mais alors que des assassins costumés commencent à se frayer un chemin à Gotham City, Edward Nygma pourrait avoir les réponses il cherchait. Ou du moins, la réponse à la raison pour laquelle Deathstroke essaie de le tuer! Est-il possible que le combat de Batman avec Slade Wilson n’était qu’une ruse pour rapprocher le tueur de sa véritable cible?

Batman # 87 sera disponible dans votre boutique de bandes dessinées locale le 22 janvier 2020.

