Batman’s Coolest Movie Power obtient une mise à niveau dans les bandes dessinées

Avertissement: SPOILERS à venir pour Batman # 89

Depuis l’événement City of Bane et la mort d’Alfred, Homme chauve-souris a été plus déterminé que jamais à assurer la sécurité de sa ville et à se préparer à toute nouvelle menace. En utilisant sa vaste richesse et ses ressources, Bruce Wayne a tenté de donner à Gotham City une vaste révision des infrastructures, de construire de nouveaux bâtiments et de réorganiser les anciens … tout en améliorant son arsenal Batman.

Dans le laboratoire, Lucius Fox a été un “ homme à l’oreille de Batman ” temporaire étant donné la mort d’Alfred Pennyworth, et il utilise son talent pour créer plusieurs nouveaux gadgets que Batman pourra utiliser dans sa croisade contre les criminels de Gotham. Dans le dernier Batman # 89, Batman demande à Lucius de déployer un nouveau type d’arme. Reprenant une idée vue pour la dernière fois dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, et la faisant évoluer vers un nouveau niveau.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Batman vient de lancer son nouveau gadget le plus efficace

Ce dernier arc de la série Batman de James Tynion IV s’intitule à juste titre “ Leurs conceptions sombres ”, mettant en vedette non seulement les plans du crime parfait révélés par le nouveau méchant The Designer, mais préfigurant également la bataille finale de la prochaine guerre du Joker. Les plans du concepteur ont commencé avec l’embauche de certains des assassins les plus meurtriers de l’univers DC, notamment Merlyn, Cheshire, Gunsmith, M. Teeth et Deathstroke.

Tout en les traquant, Batman utilise plusieurs nouveaux gadgets et technologies courtoisie de Fox, y compris un nouveau mur d’escalade / véhicule volant appelé Nightclimber, un Bat-Shot qui tire essentiellement Batman hors du véhicule à grande vitesse comme une balle humaine et une projection technologie qui peut transformer n’importe quelle voiture en Batmobile. Mais pourquoi traquer ses cibles tout seul?

La taquinerie du nouveau gadget de Wayne montre que Lucius Fox apprécie son nouveau travail à un certain niveau, même s’il ne peut pas apprécier les similitudes avec Batman Begins. Dans le film, Batman a besoin d’une distraction et de moyens d’évasion, après s’être retrouvé entouré par la police. Avec une équipe SWAT qui franchit les portes, Batman appelle dans sa propre sauvegarde, en utilisant un appareil sonique pour appeler un essaim massif de chauves-souris pour affluer vers la position de l’appareil, créant une confusion de masse et désorganisant les officiers, fournissant les moyens de s’échapper. Il s’agissait d’une nouvelle variation du gadget initialement introduit par Frank Miller et David Mazzucchelli dans Batman # 406 (1987). À l’aide d’ultrasons, Bruce est en mesure d’appeler un essaim de chauves-souris à son aide, soit en dissimulant sa présence, soit en l’aidant à abattre un ennemi. Et dans des films comme Batman Returns et Batman Begins, l’idée a été rendue célèbre pour les fans de bandes dessinées du monde entier. Maintenant, dans les bandes dessinées, il semble que Batman ait un nouvel essaim de chauves-souris à mettre en œuvre. Rencontrez … le Batspawn.

Mais alors qu’ils ressemblent à des chauves-souris, ils sont en fait une flotte de drones de haute technologie construits par Fox. On pourrait supposer que les nouveaux drones Batspawn ont des capacités de surveillance, ce qui permet à Batman d’avoir une capacité de surveillance encore plus grande qu’il ne l’a déjà. De cette façon, cela fait penser à la technologie de sonar que Batman utilise dans The Dark Knight, mais pas aussi intrusive que le piratage de tous les téléphones personnels de la ville. Alors que l’arsenal de Bruce continue de croître même au-delà des poches trouvées dans la célèbre ceinture utilitaire de Batman, il est assez amusant de voir de nouveaux gadgets servant de remix à ceux qui ont été vus ailleurs dans la franchise et le mythe de Batman. Alors que la série Batman continue, il sera passionnant de voir ce que Lucius Fox a préparé pour que Batman utilise la justice.

Batman # 89 est sur les étagères de la bande dessinée.

Plus: Le costume de Batman de Robert Pattinson dévoilé dans une vidéo de combinaison officielle

Le capitaine Marvel confirme: ELLE est le vengeur le plus puissant

A propos de l’auteur

Kevin Erdmann est l’un des rédacteurs de .. Avec une majeure en études cinématographiques et une mineure en bandes dessinées et dessins animés de l’UofO, Kevin est presque sûr qu’il écrit pour le bon site. Bien que Kevin soit un grand fan de Marvel, il aime aussi Batman parce qu’il est Batman et croit fermement que Han a tiré le premier. Disney partage également une grande partie de son parrainage de fans. Auparavant, Kevin était écrivain pour ComicsVerse.com. Kevin vit en Oregon avec sa merveilleuse épouse et son sinistre chat qui est sans aucun doute en train de comploter sa disparition.

En savoir plus sur Kevin Erdmann