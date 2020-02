Batman’s JEALOUS of Superman, mais pas pourquoi vous pensez

Avertissement: SPOILERS for Superman: Heroes

Batman a tout pour plaire. De l’argent, des voitures sympas, tous les meilleurs gadgets, un sou géant, mais il n’y a qu’une chose qu’il n’a pas que Clark Kent. Bruce Wayne ne semble pas normalement du type jaloux. En fait, la plupart des gens aimeraient être lui! Cependant, alors que Superman révèle son identité au monde, Bruce pense que cela donne à Clark et à sa famille un sentiment de liberté qu’il sent qu’il ne connaîtra jamais. Dans une conversation étonnamment franche qu’il a eue avec Wonder Woman dans la Bat-Cave, Bruce exprime ses sentiments d’une manière vulnérable que les lecteurs ne voient pas très souvent.

Dans les pages de Superman: Heroes, les lecteurs se voient offrir une scène plutôt calme entre Bruce et Diana alors qu’ils parlent des retombées de la décision de Clark. Au début, Bruce fait valoir que Clark est simplement égoïste. Que Clark révélant son identité secrète au monde est une façon de mettre ce qu’il veut au-dessus de ce dont ses amis et sa famille ont besoin. Bruce souligne également l’autre raison pour laquelle la plupart des super-héros ont des identités secrètes en premier lieu; pour protéger leurs proches du danger. Pour la plupart des héros, cette ligne de pensée est parfaitement logique.

Cependant, Jon Kent, le fils de Lois et Clark est le nouveau Superboy! Il lui faut donc beaucoup de temps pour être en danger. Et étant donné que Jon est maintenant membre de la Légion des super-héros, il est probablement plus en sécurité que jamais. Quant à Lois, eh bien, elle est l’une des journalistes les plus célèbres du monde et elle est mariée à Superman! La famille de Clark est à peu près aussi sûre qu’une famille pourrait l’être dans l’univers de DC.

Il ne faut pas grand-chose à Diana pour savoir ce qui dérange vraiment Bruce et ce qui le rend jaloux. Bruce admet qu’il est jaloux que Clark ait une famille et n’a plus rien à cacher. Être Batman signifie vivre une vie secrète et cela peut être solitaire. Même les apprentis de Bruce finissent par le quitter. Malgré tout l’argent et les ressources du monde, la capacité de Clark à vivre une vie ouverte est la seule chose que Bruce pense qu’il ne pourra jamais avoir. C’est un moment très puissant entre deux de la trinité légendaire de DC dans les confins calmes de la Bat-Cave.

Mais ne vous sentez pas trop mal pour Batman pour l’instant. Après tout, Batman et Catwoman fondent leur propre famille. Bien qu’ils aient toujours leurs identités secrètes, il semble que Bruce aura un peu de cette vie que Lois et Clark semblent apprécier. Tant qu’il ne se passe rien de fou (ce qui, quand cela s’est-il déjà produit dans la bande dessinée?), Il semble que des jours plus clairs sont en magasin pour la famille Bat. Pour voir la scène complète, ramassez Superman: Heroes sur les étagères des magasins maintenant.

