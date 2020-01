Batterie en nanofils d’or: adieu aux smartphones épuisés

Depuis plusieurs années maintenant les scientifiques étudient les nanofils d’or comprendre comment il est possible de les utiliser dans des batteries, afin d’avoir une durée de vie significativement plus longue. Cette efficacité hypothétique nous permettrait de faire des dieux progrès technologique, que nous ne pouvons même pas encore imaginer.

Ces batteries peuvent-elles fonctionner concrètement?

Les nanofils d’or, sont constitués d’un matériau véritablement microscopique. Les nanofils en général sont des filaments toujours composés de métaux ou de fils conducteurs, si fins qu’ils des milliers de fois plus petits qu’un cheveu et ils peuvent aller de centaines de nanomètres à des centaines de micromètres de long. Le problème est que, en raison des dimensions susmentionnées, les nanofils d’or ils sont extrêmement délicats et ils se cassent très facilement et ne peuvent pas supporter des cycles de charge et de décharge continus.

Toutefois, Mya Le Thai, un doctorant de l’Université de Californie qui dirige ce projet de recherche a trouvé une solution à cela. En fait, il a couvert les nanofils d’or avec son équipe de recherche avec une gaine de dioxyde de manganèse, puis incorporant le tout dans un gel similaire au plexiglas. De cette façon, en répétant les cycles de recharge jusqu’à 200 000 fois sur trois mois, il ne leur a trouvé aucun type de dommage. Ce serait donc une découverte révolutionnaire qui changerait le marché si elle était faite. En termes d’élimination, cela ralentirait sans aucun doute le processus, par rapport à celui des batteries au lithium. Mais n’oublions pas que l’obsolescence programmée existe sur le marché, c’est pourquoi il est très difficile pour le marché de vraiment s’ouvrir à cette découverte.