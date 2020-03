Battez ce prix: Kogan réduit de 90 $ AU une paire de Beats Solo 3

Une autre semaine, une autre offre incroyable sur les écouteurs phares d’Apple avec le Beats Solo 3 Wireless actuellement disponible via Kogan pour un rabais de 20%.

Ces écouteurs offrent une lecture optimale avec une acoustique polie qui fournit un son clair et net. Les oreillettes à coussin de confort isolent le bruit extérieur pour que vous puissiez profiter d’une expérience musicale plus immersive et écouter vos morceaux préférés en toute tranquillité.

De plus, le Beats Solo 3 est équipé du chipset sans fil personnalisé W1 d’Apple qui facilite la connexion lorsque vous le connectez à votre iPhone ou iPad. Vous n’aurez aucun drame à configurer votre Beats sur un Android non plus, car vous pouvez utiliser la nouvelle application Beats ou simplement vous connecter via Bluetooth.

Vous pouvez également remercier la puce W1 pour l’incroyable autonomie de la batterie du Solo 3 – vous pouvez profiter d’une incroyable 40 heures de lecture pour une utilisation de plusieurs jours. En prime, si vous manquez de jus et que vous n’avez besoin que de quelques heures pour vous aider à faire la navette ou la routine de gym, le Beats Solo 3 vous donnera 3 heures de lecture avec seulement une charge rapide de 5 minutes.

Actuellement réduit de 89,95 $ AU, vous pouvez acheter une paire de Beats Solo 3 en noir dans la boutique en ligne de Kogan.

Écouteurs sans fil Beats Solo 3 | 214 $ AU (au lieu de 299,95 $ AU; économisez 89,95 $ AU)

Le Beats Solo 3 est votre casque parfait pour tous les jours – il vous offre jusqu’à 40 heures d’autonomie, une configuration transparente et une isolation acoustique. Vous pourrez lire facilement toutes vos pistes préférées en utilisant les commandes de musique et de volume intégrées du Solo 3, et un micro intégré vous permet également de répondre aux appels. Achetez une paire aujourd’hui en noir dans la boutique en ligne de Kogan et économisez 89,95 $ AU