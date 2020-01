Battez les systèmes d’application automatisés avec ce logiciel de création de CV à 29 $

Lorsqu’il s’agit de décrocher la carrière de vos rêves, rien n’est plus important que d’avoir un curriculum vitae qui met en valeur vos réalisations et attire l’attention d’un recruteur.

Le logiciel Rezi Résumé élimine les maux de tête et les incertitudes liés à l’élaboration du CV parfait pour n’importe quel travail, et un abonnement à vie est disponible pour plus de 90% de réduction à seulement 29 $.

Ce logiciel rationalisé vous aidera à créer de meilleurs CV optimisés pour une large gamme de systèmes d’embauche automatisés et personnalisés.

Vous serez en mesure de générer des CV entièrement personnalisés conçus pour les algorithmes du système de suivi des candidats, et il est facile de modifier votre curriculum vitae pour le rendre plus attrayant pour des carrières spécifiques.

Cet abonnement vous donnera même des commentaires instantanés sur votre CV, vous permettant d’affiner vos détails pour maximiser les chances qu’il soit vu et approuvé par un responsable du recrutement.

Décrochez votre carrière de rêve avec un abonnement à vie au logiciel Rezi Résumé pour seulement 29 $, soit plus de 90% de réduction sur son prix habituel pour une durée limitée.

Les prix sont sujets à changement.