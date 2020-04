Battlestar Galactica & Xena TV Marathons se déroulent ce mois-ci sur Syfy

Syfy organisera des marathons individuels pour les deux Xena: Warrior Princess et Battlestar Galactica plus tard en avril. Créé par Robert Tapert et développé aux côtés de R.J. Stewart et Sam Raimi, Xena: Warrior Princess était une spin-off directe de Hercules: The Legendary Journeys. Mettant en vedette Lucy Lawless en tant qu’héroïne titulaire, la série fantastique a finalement dépassé son prédécesseur en termes d’audience et de popularité globale. Présentée en 1995, la série a duré six saisons et s’est terminée en 2001. Battlestar Galactica, quant à lui, a été développé par Ronald D. Moore et basé sur la série 1978 du même nom. Bénéficiant d’un ensemble impressionnant comprenant Edward James Olmos, Katee Sackhoff et James Callis, la série a été acclamée par la critique et diffusée entre 2003 et 2009. Battlestar Galactica a depuis engendré un certain nombre de préquelles et de retombées.

Dans un communiqué de presse de Syfy, le marathon Xena: Warrior Princess sera diffusé en blocs tous les jeudis matin et après-midi à partir du 16 avril. Lawless elle-même sera sur place pour accueillir l’écharpe pour chaque bloc de marathon aux côtés de SYFY Fangrrls. Il y aura également plusieurs apparitions d’invités spéciaux. À l’inverse, Battlestar Galactica sera diffusé dans son intégralité à travers un événement non-stop de trois jours. Le marathon comprendra la minisérie en deux parties, toutes les quatre saisons, et les films “Razor” et “The Plan”. Tricia Helfer, qui a joué le numéro six de la série, sera l’hôte de l’ensemble de l’événement. Le marathon Battlestar Galactica devrait avoir lieu du lundi 20 avril à 12 h 00 HE au jeudi 23 avril à 9 h 00 HE.

Il y aura également une édition spéciale du Battlestar Galacticast. Le podcast acclamé est hébergé par Helfer et Marc Bernadin. En plus de plonger dans les différents thèmes de l’émission, l’épisode spécial servira de réunion de distribution. Aux côtés d’Olmos, Sackhoff, Callis, il présentera Jamie Bamber, Michael Trucco, Rekha Sharma, et plus encore. L’épisode sortira également le 20 avril et proposera une lecture en direct de l’épisode pilote, “33”.

Tous les deux Xena: Warrior Princess et Battlestar Galactica sont également disponibles pour diffuser via SYFY.com et OneApp de NBCU.

