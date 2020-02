battre Diesel, CNG et LPG

L’avenir de l’industrie automobile est représenté par voitures électriques, représentent incontestablement ce à quoi les utilisateurs peuvent réellement aspirer pour un monde plus vert et respectueux de l’environnement, précisément pour éviter une pollution croissante, capable d’atteindre des niveaux inimaginable ces dernières années (et malheureusement nous commençons à en ressentir les effets).

Les voitures électriques attirent sans aucun doute l’attention des consommateurs, mais de nos jours elles sont encore assez répudiées pour diverses raisons; cependant, une étude récente 5 points a montré à quel point ils sont également capables de battre certainement le diesel (ou diesel), méthane et le GPL.

Voitures électriques: l’avenir du monde automobile

La tendance du marché a en fait montré une tendance des entreprises à en lancer de nouvelles modèles aux prix inférieur par rapport à ce qui a été vu dans le passé, également grâce à la présence de incitations publiques aptes à favoriser leur achat (ce qu’on appelle l’écobon, voire la mise au rebut).

De plus, la pose de nouvelles colonnes de charge, avec une livraison très rapide de 150 KW / hEt les modèles dotés de batteries volumineuses ne peuvent qu’aider le consommateur à surmonter la croyance selon laquelle les voitures de ce type sont incapables de faire de “longs trajets” ou il faut de nombreuses heures pour les recharger.

Le dernier nœud à dénouer concerne lapollution, pas tant en termes de émissions réelle par la voiture elle-même, ainsi qu’en termes plus génériques par rapport aux entreprises qui produits et l’élimination Les batteries utilisent malheureusement encore du carbone fossile comme principal moyen de subsistance et risquent de polluer plus d’un moteur diesel de dernière génération.