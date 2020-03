Batwoman confirme que la fille de Joker existe dans la flèche

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Batwoman, saison 1, épisode 14, “Grinning Ear To Ear”.

Le dernier épisode de Batwoman, “Grinning Ear To Ear”, a introduit le personnage de la fille du Joker dans le Arrowverse. Bien que cette version ne porte pas le célèbre masque de chair de son homologue de bande dessinée, l’inspiration était claire au moment où elle a été appelée Duela tout en se regardant dans le miroir dans la scène d’ouverture de l’épisode.

Bien qu’elle soit mieux connue aujourd’hui en tant que méchante de Batman, Duela Dent a commencé comme ennemie de Robin dans Batman Family # 6. Duela a nargué le Boy Wonder avec la connaissance de son identité secrète, l’osant découvrir qui elle était vraiment, alors qu’elle jouait à être la fille de divers méchants, y compris The Joker, The Riddler et Catwoman. Finalement, Dick Grayson a déduit qu’elle était la fille éloignée de Two-Face et elle a demandé à rejoindre les Teen Titans, afin qu’elle puisse racheter son nom de famille. Après Crisis on Infinite Earths, Duela a adopté le nom de code Harlequin et il a finalement été révélé qu’elle n’était pas la fille de Two-Face, mais en fait la fille de Three-Face; un héros du monde parallèle de Earth-Three.

La fille du Joker recevrait une histoire d’origine plus sombre et deviendrait un méchant dans le cadre de la refonte du New 52 en 2011. Maintenant connue simplement sous le nom de Duela, la fille qui deviendra la fille du Joker était un enfant en difficulté qui trouvait la beauté dans d’autres choses les gens trouvaient hideux. Duela s’est enfuie de chez elle peu de temps après que ses parents l’ont forcée à subir une chirurgie plastique pour corriger les cicatrices qu’elle s’était infligées en se gravant le visage avec un cutter. Vivant dans les égouts de Gotham City, Duela a découvert le visage coupé du Joker (qui avait coupé son propre visage dans le cadre de l’un de ses propres projets fous) et a commencé à le porter, devenant obsédé par se prouver être un héritier digne de l’héritage du Joker présumé décédé.

“Grinning Ear To Ear” introduit Duela dans le Arrowverse, bien que son passé ici rend hommage aux deux versions des bandes dessinées. Possédant à nouveau le nom de famille Dent, elle serait la nièce d’un procureur de district adjoint populaire à Gotham City (c’est-à-dire Harvey Dent). Duela faisait partie d’une famille de la classe supérieure et sa mère avait des attentes strictes sur la façon dont sa fille devait apparaître au monde. Un jour, Duela en a eu assez de répondre à ces attentes en se maquillant, en se regardant dans le miroir et en ne voyant qu’un triste clown. Elle a frappé le miroir et utilisé les éclats de verre pour sculpter un sourire sur son visage, peut-être en référence aux cicatrices du Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight.

L’épisode a vu Batwoman enquêter sur une série d’attaques contre des influenceurs des médias sociaux par une femme masquée brandissant un couteau. Les agressions ont été notables en ce qu’aucun des corps des victimes n’a été blessé; seulement leurs visages. Finalement, Batwoman a suivi les attaques contre Duela Dent et a déterminé qu’elle voulait “libérer” les autres femmes de son cercle social qui étaient asservies par les attentes de la société d’une beauté sans faille.

On ne sait pas à la fin de “Grinning Ear To Ear” si Duela prendra l’identité de la fille du Joker ou retournera à la peste Batwoman un autre jour. Elle a besoin d’un nouveau visage d’Alice, qui a enlevé le visage de Duela afin qu’elle puisse l’utiliser comme masque de chair dans le cadre de ses propres plans. Fait troublant, Duela était loin d’être mécontente de cela, disant aux policiers qui l’avaient trouvée qu’elle était “enfin parfaite” quand ils ont été horrifiés par son apparence.

