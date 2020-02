Batwoman incorpore un Batman rejeté: l’idée de la série animée

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Batwoman, saison 1, épisode 13, “Drink Me”.

Le dernier épisode de Batwoman, “Drink Me”, a utilisé un concept de personnage qui avait été présenté Batman: la série animée mais a été rejeté comme étant trop sombre pour un dessin animé pour enfants. La même idée a ensuite trouvé son chemin dans les bandes dessinées de Batwoman, mais avec une réinvention du même méchant obscur de Batman qui est presque apparu dans le dessin animé: Nocturna.

Apparue pour la première fois dans Detective Comics # 529, la première Nocturna fut Natalia Knight; une astronome de l’Observatoire de Gotham City, qui s’est retrouvée avec une forte sensibilité au soleil à la suite d’un accident avec un laser expérimental qui a blanchi sa peau. Après la mort de son père adoptif, Natalia a découvert qu’il était un criminel et a fait équipe avec son fils biologique pour poursuivre ses activités afin qu’ils puissent continuer à profiter du style de vie somptueux auquel ils s’étaient habitués. Le nom Nocturna a ensuite été adopté par une femme nommée Natalia Mitternacht; un ancien astronome et pianiste doté de pouvoirs de contrôle des phéromones, qui est apparu pour la première fois dans Robin # 100. Un autre Nocturna (également nommé Natalia Mitternacht) est apparu dans le numéro 9 du nouveau 52 Detective Comics exécuté en 2012. Ce Nocturna était un vampire, un voleur et un tueur de veuve noire avec une chaîne de maris morts, qui a tenté de séduire Kate Kane et la mettre sous son contrôle.

Nocturna aurait été repensé en vampire bien avant que cela ne se produise dans les bandes dessinées si les créateurs de Batman: The Animated Series avaient réussi. Paul Dini avait présenté une histoire basée sur l’idée de Bruce Wayne transformé en vampire. Cela devait être facilité par une vampire femelle appelée Nocturna, qui essaierait de ne pas séduire Batman pour devenir une véritable créature de la nuit. L’histoire, qui partageait certains éléments du roman graphique Batman de 1991, Red Rain, a été rejetée par Fox Kids, qui avait une règle stricte contre la représentation de tout ce qui suggérait une évacuation du sang ou du vampirisme. L’idée n’aurait jamais dépassé la phase de pitch et Bruce Timm dessinait un dessin pour le vampire Nocturna.

Batwoman a fait de l’idée d’un Nocturna vampirique une réalité, mélangeant des éléments de la bande dessinée tout en présentant sa propre tournure unique dans l’épisode “Drink Me”. La version Arrowverse de Nocturna était un tueur en série qui a vidé ses victimes de sang et laissé leurs corps attachés dans des expositions artistiques pour que la police les trouve. Les spéculations se sont déchaînées quant à Nocturna étant un vrai vampire et cela semblait être une réelle possibilité après que Batwoman se soit retrouvée injectée avec une sorte de stupéfiant après avoir été mordue par Nocturna lors de leur première bataille. Ce sédatif s’est avéré plus tard être de la kétamine ordinaire et les crocs de Nocturna se sont révélés être des implants. Nocturna a finalement été exposée comme Natalia Knight; une patiente atteinte de porphyrie qui s’était tournée vers le meurtre pour récupérer le sang dont elle avait besoin pour soigner son état, après la mort de son gardien.

Bien que l’Arrowverse n’ait pas présenté de véritable vampire avec sa version de Nocturna, on ne peut nier que sa prise sur le personnage était profondément dérangeante. Il n’aurait également jamais été approuvé pour Batman: la série animée. Il reste à voir, cependant, si ce nouveau Nocturna échappera à l’asile d’Arkham et se battra avec Batwoman une autre nuit.

