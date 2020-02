Bayonetta, merveilleuse annonce de taquineries 101 Dev pour “4”

Platinum Games, développeur de Bayonetta, Nier: Automata, Vanquish, et d’autres jeux d’action, a lancé un mystérieux site Web de teaser appelé Platinum 4, avec la date d’aujourd’hui mettant en évidence en dessous rien de plus qu’un numéro animé “4”.

Le studio a tweeté le lien vers le site Web plus tôt dans la journée sans aucune indication de ce que le site Web taquine. Au cours du week-end, cependant, GameXplain a annoncé que PlatinumGames lancerait un Kickstarter pour un port de The Wonderful 101 – une exclusivité Wii U qui serait censée arriver sur Nintendo Switch et PS4.

C’était plusieurs heures après que le directeur créatif de Wonderful 101 et co-fondateur de Platinum Games, Hideka Kamiya, a tweeté une photo de lui avec le numéro “101” répété sur un bureau derrière lui, taquinant clairement le projet qui fait depuis longtemps l’objet de rumeurs.

Rien n’indique comment The Wonderful 101 est intégré dans Platinum 4, ni s’il est en effet lié à l’annonce que Platinum Games taquine. Nous devrions en savoir plus plus tard dans la journée.

