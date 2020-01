Baywatch Star en pourparlers pour rejoindre la matrice 4

La mannequin internationale, Quantico alun et méchante du film Baywatch 2017, Priyanka Chopra Jonas, est en négociations finales pour rejoindre le casting de The Matrix 4, a rapporté Variety, ce qui en fait la plus récente d’une longue liste d’acteurs qui ont choisi de libérez leurs esprits et découvrez la vérité sur l’horrible réalité simulée par ordinateur du monde.

Chopra Jonas entrera dans la réalité simulée époustouflante aux côtés des favoris de la franchise Matrix Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith ainsi que des nouveaux arrivants Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris et Jessica Henwick.

Malheureusement, les détails sur le personnage potentiel de Chopra Jonas sont gardés secrets pour le moment. Mais, avec la pré-production et l’entraînement au combat en cours, nous pouvons supposer que les détails commenceront à se solidifier dans un proche avenir.

La co-créatrice de franchise Lana Wachowski reviendra pour diriger Matrix 4 en tant que premier crédit de film solo sans sa sœur, Lilly. Malheureusement, bien que Moss et Reeves soient sur le point de revenir, nous avons récemment appris qu’un autre personnage emblématique de Matrix, l’agent Smith, joué par Hugo Weaving, ne fera pas son retour.

La série Matrix était un phénomène de la culture pop. Le premier film de la franchise, The Matrix de 1999, a récolté 465 millions de dollars dans le monde. Le suivi de 2003, Matrix Reloaded, a été le plus gros producteur de la série, avec 741 millions de dollars, et le troisième film de la série, Matrix Revolution, a rapporté 427 millions de dollars dans le monde. Au total, le phénomène Matrix a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde.

Matrix 4 devrait sortir le 21 mai 2021 – une date qui peut vous sembler familière si vous êtes un Keanu Reeves inconditionnel. C’est également la date de sortie prévue pour John Wick: Chapitre 4.

En cours de lecture: The Matrix 4 arrive avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss – GS Universe News Update