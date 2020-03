BBC iPlayer reçoit une charge utile de coffrets TV classiques alors que les téléspectateurs britanniques sont coincés à l’intérieur

Avec la fermeture des écoles et les personnes conseillées de maintenir une distance sociale, la BBC a annoncé l’ajout d’une charge utile de séries classiques au service de streaming iPlayer (consultez-la ici). Dix séries de drames du MI5 Spooks ont été ajoutées aujourd’hui, avec d’autres favoris plus anciens comme le détective dramatique Kenneth Branagh Wallander et The Missing qui devraient sortir plus tard ce mois-ci.

Voici ce que vous pourrez faire sur Marathon sur iPlayer au cours des prochains mois:

Spooks (chaque épisode) – Out nowWaking the Dead (chaque épisode) – 26 marsFrench and Saunders (chaque épisode) – 26 marsWallander (chaque épisode) – 30 mars The Honorable Woman (chaque épisode) 30 mars March The Missing – tous les épisodes – 31 marsBaptiste – tous épisodes – 31 marsThe A-Word – séries 1 & 2 – 9 avril

«BBC iPlayer joue un rôle vital en ces temps sans précédent, non seulement en permettant aux gens de se tenir au courant des dernières nouvelles, mais en leur donnant également un endroit pour s’échapper dans une grande série de leur choix», explique Dan McGolpin, contrôleur de programmation et BBC McGolpin souligne que cela rejoint une suite d’émissions récentes ajoutées au service, comme chaque épisode de la spin-off de Doctor Who Torchwood ainsi que le drame policier acclamé Line of Duty.

Connectez-vous avec l’appareil de votre choix et trouvez quelque chose à regarder.

La gamme d’iPlayer est secrètement incroyable

Wallander, avec Kenneth Branagh, est une série policière magnifiquement tirée basée sur les romans de Henning Mankel. (Crédit d’image: BBC)

Financé par les payeurs de droits de licence, iPlayer pourrait être le meilleur service de streaming que vous ne regardez pas. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez absolument regarder l’émission d’anthologie sombre Inside No 9, et chaque épisode est disponible en streaming via le service de la BBC. Les quatre séries de Comedy Vehicle de Stewart Lee sont là, ainsi que les deux séries de Killing Eve, qui est un succès retentissant sur iPlayer. C’est à peine gratter la surface.

Mais ce ne sont pas seulement des émissions locales que vous trouverez là-bas. Grâce à son accord avec le réseau câblé américain FX, vous pouvez regarder chaque épisode d’émissions comme Snowfall, Better Things et Pose.

Il a également une grande gamme de films tournants à regarder. Au moment d’écrire ces lignes, vous pouvez diffuser en streaming le drame sportif Channing Tatum Foxcatcher, le lauréat d’un Oscar Manchester by the Sea et l’ambitieux drame multigénérationnel The Place Beyond the Pines, avec Bradley Cooper et Ryan Gosling.

Alors que les gens combattent l’ennui d’être coincé à l’intérieur, la BBC joue son rôle.